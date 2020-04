“Universitario me debe un millón de dólares, pero todavía no he recibido nada y eso que ya han pasado seis años”, levantó la voz en el 2017 Pablo Vitti. Sí, el jugador que sacó campeón a la San Martín en el 2010 pensó alcanzar la cúspide en Universitario, pero terminó siendo la figura visible del calamitoso año que vivió el cuadro crema en el 2011. Él era la gran estrella del proyecto encabezado por Julio Pacheco, quien en aquel entonces prometió convertir a su club en el Barcelona de Sudamérica.

Pablo Vitti empezó como un gran proyecto en las canteras de Rosario Central, llegando a disputar el Mundial Sub 20 del 2005, donde fue titular en dos de los siete partidos. Lionel Messi le quitó el puesto, pero igual celebró el campeonato. A nivel de clubes no lograba consolidarse, por eso tras seis temporadas en Argentina emigró a Ucrania y luego al Toronto FC de Canadá en el 2009. Así llegó a la San Martín en el 2010. Junto a sus compatriotas Germán Alemanno y Héber Arriola formaron el tridente que llevó a su tercer título en cuatro años al cuadro santo.

Vitti fue campeón con la San Martín en el 2010. (Foto: Ernesto Arias, archivo GEC)

El 2011 empezó la presentación de Pablo Vitti con la camiseta número ’30′ de Universitario. La San Martín pugnaba por retenerlo, pero el pago de 600 mil dólares por su pase lo sacaba de la lucha. Fue Julio Pacheco, en ese entonces gerente general de la Junta Transitoria de Universitario, quien alzó la mano y dijo: yo pago. Y a Vitti le entusiasmó la idea, no solo los más de 25 mil dólares mensuales de salario, sino el lucirse con la camiseta crema. Venía de ser campeón con la San Martín, donde anotó 12 goles y apuntaba muy alto. “Me gustaría llegar a la selección”, dijo. Fue un guiño para Sergio Markarián, estratega de la Blanquirroja en aquel entonces.

Julio Pacheco posa al lado de su gran contratación: Pablo Vitti. (Archivo GEC).

INVERSIÓN MILLONARIA

“La inversión del primer equipo debe alcanzar los 7 millones de dólares”, dijo Julio Álvarez, abogado del cuadro crema, como regalo de Navidad para los hinchas cremas y la promesa de una gran temporada venidera.

Con 25 años y el cartel de haber sido el mejor jugador del Descentralizado en el 2010, Pablo Vitti posó con su nueva chompa el 29 de diciembre. “Me gusta la camiseta merengue y he llegado para ser campeón”, dijo para las portadas de todos los diarios deportivos.

Presentación de refuerzos 2011, con Johan Fano, el chileno Cristian Álvarez y Vitti como figuras estelares. (Foto: Juan Ponce / Archivo GEC)

Los fichajes seguían llegando y fue Martín Morel, otro volante creativo, el que aumentaba la ilusión de los hinchas merengues luego de ser figura en Tigre de Argentina y de destacar en el Deportivo Cali, en Colombia. Julio Pacheco prometió que la ‘U’ “será como el Barcelona de España”, y empezó a gastar en busca de su propio ‘Dream Team’. Vitti, Morel, Pedro García (San Martín), Raúl Fernández (repatriado del fútbol francés), el chileno Cristián Álvarez (Beitar Jerusalem), Damián Ísmodes (Racing de Santander), Johan Fano (Atlante), entre otros, se sumaron a este ambicioso proyecto. La ‘U’ tasó en un millón y medio de dólares a Vitti, soñando con su despegue y así recuperar y ganar con una futura venta. Era el Messi que necesitaba la 'U' de Pacheco.

Según los reportes periodísticos de esos años, Morel llegó con adelanto de 100 mil dólares y un sueldo mensual pactado en 25 mil. Tenía 30 años y su pase demoró en llegar debido a problemas que tuvo con el Cali y una serie de deudas que tenían con él.

El argentino Morel en un clásico. (Foto: Archivo GEC)

También se desembolsó una buena cantidad de dinero por el retorno de Johan Fano, quien era figura del Atlante de México. Incluso, a mitad de temporada del 2011, el atacante pudo dejar el club para retornar al fútbol azteca, pero los cremas lo valorizaron en medio millón de dólares, por lo que no se dio su salida.

PROBLEMAS EN EL CAMPO

El mejor ’10′ del fútbol peruano en el 2010 empezó el torneo del 2011 como un volante mixto. La idea de Chemo del Solar no agradó mucho, y menos el 0-0 ante Juan Aurich en el debut. La presencia de Martín Morel complicaba su puesto en el once. “Él también puede jugar en el medio, lo hizo en Rosario cuando empezaba. Yo creo que puede tener pase-gol y remate de media distancia desde ahí, tiene fútbol para hacerlo. No pretendo que sea un Rainer Torres o un Toño Gonzales”, justificó Chemo días después. “Me gustaría jugar más adelante, pero siempre lo haré donde me pida el DT”, respondió Vitti.

Morel y Vitti ante Sport Boys en el Callao. Ese fue uno de los problemas de Chemo: cómo poner a los dos '10' juntos en el campo. (Foto: Archivo GEC)

Pero no era el único problema. No acababa marzo y los jugadores seguían con las quejas de sueldos impagos, y esto alcanzaba a Pablo, que solo recibió un abono en 90 días. Además, aún le quedaba pendiente el pago de 200 mil dólares correspondiente a la negociación por su pase.

El año pasó entre pagos de último momento de la directiva, cheque sin fondos para que el equipo pueda jugar cada fin de semana, atrasos de sueldos a los jugadores y resultados que no entusiasmaban a la hinchada. Estas deudas empezaron a mellar los ánimos del plantel y ello se reflejaba en los puntos logrados. Universitario y Cristal igualaron 0-0 en la fecha 10 del Descentralizado, pero los celestes reclamaron porque los cremas no habían cumplido con cancelar una deuda con su plantel, algo estipulado en el reglamento. Y los tres puntos fueron a parar a La Florida.

En la fecha 24 se repitió la situación, ante Alianza Atlético, que destapó las llamadas planillas falsas. Universitario volvió a perder el punto del empate logrado (0-0). Luego CNI se hizo de las unidades -los cremas habían ganado 2-0- porque las planillas de pago no estaban firmadas por los jugadores de la 'U'.

(Archivo GEC)

La 'U' perdió cinco puntos, pero pudieron ser muchos más. Reclamos de Unión Comercio, León de Huánuco y Vallejo fueron aceptados por la Comisión de Justicia de la ADFP; sin embargo, fueron anulados por la CJ de la FPF. Esta última instancia, además, no consideró como WO los que fueron considerados como derrotas en los tres primeros casos, ya que con dos de ellos el cuadro merengue debería descender.

Los cremas tuvieron un año de pesadilla. De ser el ‘Dream Team’ a principios de temporada pasaron a pelear por salvar la categoría. Finalizaron el certamen en el puesto 14 con solo 34 puntos en 30 fechas, superando apenas a CNI y a Alianza Atlético, con 33 cada uno.

MALOS RECUERDOS

El mal año tuvo escenas que hasta ahora son muy recordadas: el reclamo del plantel entrenando con la indumentaria al revés, el olvido de las camisetas para su duelo ante Vallejo, por lo que tuvieron que jugar con polos con la numeración pintada con plumón y aquella tardía llegada al Cusco por la cual sus jugadores de reserva tuvieron que jugar casi dos partidos seguidos en la altura.

Pero la mayor vergüenza y acto repudiable fue lo que pasó en el clásico disputado en el Monumental el 24 de setiembre. La muerte de Walter Oyarce significó una tragedia dentro del fútbol peruano que hasta hoy duele. Un grupo de hinchas cremas arrojó al aficionado blanquiazul desde uno de los palcos hacia la tribuna. Estos malos hinchas fueron juzgados y sentenciados, pero nada borrará la crueldad con la que actuaron, en algo que trascendió más allá del fútbol.

(Informe de Panorama sobre el fallecimiento de Walter Oyarce. Video: Panamericana TV)

POCAS ALEGRÍAS

En junio, en medio de la turbulencia en la que estaba Universitario hubo una pequeña alegría: el título de la Copa Libertadores Sub 20. El equipo de reserva se coronó en ese torneo experimental que realizó la Conmebol en Lima.

Con victorias sobre Independiente de Terán (hoy Independiente del Valle) en cuartos de final, Alianza Lima en semifinales por penales, y Boca Juniors en la final también desde los doce pasos, los cremas con Andy Polo, Edison Flores, Néstor Duarte, Carlos Cáceda, entre otros, levantaron el trofeo. Esos nombres no se olvidaron más en Ate, porque en la temporada que el ‘Dream Team’ de Pacheco debió ser el Barcelona de Sudamérica fueron los olvidados chicos de la cantera los que salvaron un nefasto 2011.

🏆¡El primer campeón!⁣



👀En 2⃣0⃣1⃣1⃣ @Universitario levantó la copa de la #LibertadoresSub20 al ganarle por penales a @BocaJrsOficial .

⁣

O primeiro campeão! Em 2011, o @Universitario conquistou a #LibertadoresSub20 após vencer o @BocaJrsOficial nas penalidades. pic.twitter.com/r45ltTZ5KP — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 11, 2020

(Definición por penales entre Universitario y Boca. Video: Movistar Deportes)

EN LA SUDAMERICANA

Pese a la mala campaña en el torneo local, el primer equipo tuvo vergüenza deportiva en la Copa Sudamericana. Al ser el primer clasificado peruano, los cremas empezaron el torneo en la segunda fase donde dieron cuenta del Deportivo Anzoátegui con un global de 4-1, con victorias en Venezuela (2-1) y en Lima (2-0).

Luego el rival fue Godoy Cruz con la definición en el Estadio Nacional. Fue 1-1 en la ida y vuelta, por lo que la serie se fue a los penales. Ahí el 3-2 a favor de los cremas estiró las ilusiones.

El plantel se entusiasmaba. “Me veo jugando la final”, llegó a decir Pablo Vitti, pero en cuartos de final la historia se acabó ante el Vasco da Gama. El 2-0 logrado en Lima hizo pensar en una hazaña crema en Brasil, pero en Río de Janeiro el cuadro carioca aplastó 5-2 a los peruanos, con lo que se acabó el sueño.

El equipo crema de la Sudamericana. (Foto: Archivo GEC)

SALIDA EN MASA

Fin de año y se dio el éxodo crema. Raúl Ruidíaz, Morel, Pedro García, Vitti y otros tres jugadores lograron desvincularse a través de la Cámara de Disputas de la FPF por las deudas que el club mantenía con ellos. Fueron seis meses de sueldo que no recibieron. Pero se armó una novela sobre Pablo, que si bien tenía contrato por todo el 2012, dejó en claro que si no le pagaban todo se iba, y así lo hizo. “Si no me convenció Leslie Shaw [modelo expareja del argentino], menos iba a hacerlo Chemo del Solar”, sentenció exactamente luego de un año de llegar al club.

“Dicen que la ‘U’ es grande, pero hasta Lolo hace cola para que le paguen”. Apenas en un año, el cariño se volvió cólera total. Pablo Vitti, dueño de esas palabras, despidió así el 2011 que parecía ser el de sus sueños y terminó como una pesadilla.

Con Julio Pacheco en una pugna con Edmundo Guinea por la presidencia de la 'U', con un Monumental cuestionado tras la muerte de Walter Oyarce, con una deuda millonaria y una hinchada decepcionada, así terminó el año del ‘Dream Team’ y del ‘Messi’ crema.

