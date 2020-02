El buen momento de Gianluca Lapadula en el fútbol italiano hizo que volviera a estar en medio del debate sobre un posible llamado a la selección peruana. Incluso este Diario conversó brevemente con su representante Gianluca Libertazzi, y este no le cierra puertas a la posibilidad que el delantero de Lecce juegue por Perú. Sin embargo, más allá de los deseos y opiniones, hay información sobre trámites pendientes que alejan mucho a Lapadula de la Blanquirroja. Pasamos a detallar.

Lapadula no es peruano, tampoco ítalo-peruano. Lapadula es italiano. Es cierto que su madre es peruana, sin embargo esta no lo inscribió en la Embajada de nuestro país en Italia. Ergo: Lapadula no tiene DNI, ese sería el primer documento que se debería regularizar.

Ya con ese documento en la mano, el mismo Lapadula debe acudir a FIFA para argumentar por qué quiere jugar por Perú y ya no por Italia (donde solo disputó partidos amistosos y anotó 3 goles). Ese trámite es personal y la Federación Peruana de Fútbol no tiene competencia directa.

El antecedente de Rhyner

Si Lapadula consigue el DNI y el permiso FIFA para defender una segunda selección, recién se convertirá un jugador convocable. No hay medición precisa para saber cuánto tiempo demoraría este papeleo. El único antecedente es el del defensor Jean Pierre Rhyner, quien sí tenía doble nacionalidad (suiza y peruana). El actual jugador del Cádiz inició sus trámites en octubre del 2019 y aún no recibe respuesta oficial de FIFA.

¿Quién concede ese permiso FIFA para que un jugador pueda jugar por una segunda selección? Hoy esto es manejado por la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA, entidad autónoma que tiene potestad para aprobar o desaprobar ese permiso. No es tan sencillo como parece.

¿Qué documentos debería llevar a Lapadula a FIFA?

-DNI de Perú (Aún no lo tiene)

-Documento de la federación italiana donde confirme en qué partidos de la selección ‘azurri’ (de cualquier categoría) jugó Lapadula.

-Documento de la federación italiana donde confirme que Lapadula no disputó ningún partido oficial con la selección ‘azurri’.

-Pasaporte italiano.

-Pasaporte peruano.

-Un documento donde Lapadula argumente por qué desiste de seguir jugando por la selección italiana. Este documento para FIFA tiene carácter de irrevocable.

