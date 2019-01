Porto vs. Sporting Lisboa EN VIVO vía ESPN Play: con mexicano Héctor Herrera por fecha 17° de Primeira Liga

Porto vs. Sporting Lisboa EN VIVO: chocan este sábado (10:30 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN Play) por la jornada 17° de la Primeira Liga 2018-2019 en el Estadio José Alvalade por una versión del clásico de Portugal.

Porto vs. Sporting Lisboa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 17° de la Primeira Liga en el Estadio José Alvalade, este sábado 12 de enero, desde las 10:30 a.m. (hora peruana) y 4:30 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN Play. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



El líder Porto recibirá a Sporting Lisboa en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que podría marcar el debut de Pepe en los 'Dragones'.

Porto vs. Sporting Lisboa: horarios del partido



Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

México - 9:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

España - 4:30 p.m.

El Porto se encuentra en un momento dulce, ya que lideran la competición con 42 puntos, seis más que el segundo clasificado, el Braga. Los aficionados portistas esperan el posible debut del Pepe, que ya jugó en el Porto entre los años 2004 y 2007.

Una hipotética victoria en el estadio lisboeta supondría poner una diferencia de once puntos frente al Sporting Lisboa, conjunto que viene de perder la pasada jornada ante el modesto Tondela, club que preside el exfutbolista español David Belenguer.

El brasileño Otávio, el delantero camerunés Aboubakar y el centrocampista luso Bruno Costa son algunas de las bajas del conjunto visitante. Los mexicanos Jesús Corona y Héctor Herrera serían titulares.

Por su parte, el Sporting Lisboa intentará resarcirse de la inesperada derrota para recortar diferencias. La única baja volverá a ser la del argentino Rodrigo Battaglia, que aún se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado rotuliano.

Con información de EFE

Porto vs. Sporting Lisboa: probables alineaciones

Sporting Lisboa: Renan Ribeiro, Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Jeremy Mathieu, Jefferson, Bruno Fernandes, Wendel, Nemanja Gudelj, Nani, Bas Dost y Raphinha

Porto: Iker Casillas, Maximiliano Pereira, Eder Militao, Felipe, Alex Telles, Jésus Corona, Héctor Herrera, André Pereira, Yacine Brahimi, Moussa Marega y Tiquinho Soares.