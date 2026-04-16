Resumen

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Ayer se ganaron tres preseas de oro y ya son cuatro doradas las de la delegación peruana.
Ayer se ganaron tres preseas de oro y ya son cuatro doradas las de la delegación peruana.
Por Redacción EC

Era lo que se esperaba y los representantes del surf nacional no decepcionaron. Ayer, la delegación peruana logró tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizan en Panamá.

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