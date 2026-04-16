Era lo que se esperaba y los representantes del surf nacional no decepcionaron. Ayer, la delegación peruana logró tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizan en Panamá.

Perú ya había asegurado dos finales y ni Lucciano Campos (bodyboard masculino) ni Catalina Zariquiey (surf femenino) fallaron en su sueño dorado. Y a ellos se sumó Hanna Saavedra en bodyboard femenino.

Catalina confirmó su gran momento, ya que viene de ser subcampeona mundial Sub 16 de la ISA y de ganar el QS Señoritas Junior en Punta Hermosa.

Así, ayer se ganaron tres preseas de oro y ya son cuatro doradas las de la delegación, junto a la de Francesco Canayo en lucha. Mientras, María Paula Conterno logró la presea de plata en SUP surf, que se suma a la de bronce de Emilia Ezcurra, en SUP Race.

Por otro lado, en otras dos disciplinas también llegaron nuevos podios. Prizzila Lam logró la medalla de bronce en judo -78 kg y la dupla formada por Avril Santa Cruz y Kenshi Atto alcanzó la de bronce en la modalidad de arco compuesto de tiro con arco.

Este viernes continúan las pruebas con acción en disciplinas como gimnasia artística, natación, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón, en las que el Perú buscará seguir sumando medallas. El objetivo es superar las 45 preseas (11 de oro) logradas en Rosario 2022.