Juan Martín del Potro durante todo el US Open 2018 siempre ha contando con el apoyo de los aficionados locales y de una barra argentina, de amigos, que se ha instalado en cada duelo.

Y la gran final del US Open 2018 no fue la excepción. Lo que sí ocurrió, y no había pasado antes durante el torneo, es que un tenista se quejase sobre lo ruidoso que resultan los amigos de Juan Martín del Potro.

Cuando Novak Djokovic perdió su saque y también le igualaron el game, el tenista serbio explotó contra los amigos de Juan Martín del Potro y les pidió que se callen a la par que hacía una gran cantidad de gestos.