En el comunicado emitido este lunes, el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Craig Reedie, informó que el deporte ruso fue sancionado por cuatro años y no podrá competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, el Mundial de fútbol de Qatar 2022 y otros importantes torneos por su mala práctica en los controles antidopajes a sus atletas. Tampoco podrá organizar campeonatos internacionales mientras dure la suspensión. Sin dudas, ello significa la mayor sanción deportiva de la historia.

“Se le han dado a Rusia todas las oportunidades para poner las cosas en orden y volver a unirse a la comunidad global contra el dopaje, por el bien de sus atletas y la integridad del deporte, pero ha escogido seguir su postura de engaño y negación, por lo que AMA ha respondido en los términos más fuertes que puede”, expresó Reedie.

La credibilidad del deporte ruso sigue en el ojo de la tormenta. ¿Pero cuáles son las razones por las que la AMA tomó esta drástica decisión?, ¿cómo se originó esta problemática?

¿Por qué Rusia fue sancionada?

Rusia recibe la sanción debido a una manipulación de la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú, el cual comprende tanto pruebas físicas como datos informáticos sobre algunos presuntos casos de dopaje de deportistas rusos. La AMA concluyó que los datos proporcionados por el país europeo para ultimar el llamado 'caso de dopaje' fueron modificados, ya que no coincidían totalmente con la copia de la base de datos que dicha agencia tenía bajo su poder.

Esto impide la óptima verificación de algunos atletas que estaban involucrados en dicho caso. No se podrá confirmar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos, que están incluidos en la base de datos, violaron las reglas antidopaje entre el 2012 y 2015. Por ello, la AMA estimó que Rusia ha intentado encubrir algunos resultados positivos.

¿Cómo nace el problema?

Este problema viene afectando al deporte ruso desde hace poco más de cinco años. Tras el documental “Dossier secreto dopaje: cómo fabrica Rusia a sus campeones”, emitido por la cadena alemana ARD el 3 de diciembre del 2014, las acusaciones no tardaron en llegar. El documental denunció el dopaje sistemático de los atletas rusos, amparándose en grabaciones secretas y declaraciones de testigos.

En base a ese reportaje, la AMA inicia sus investigaciones contra el laboratorio de Moscú y la manipulación de muestras de análisis de deportistas rusos. Ya en noviembre del 2015, la AMA emite un informe en el que acusa a Rusia de practicar el dopaje sistemático y de encubrir los resultados positivos. Por ello, sugiere que la federación de atletismo sea suspendida hasta que el país demuestre un cambio significativo, lo cual fue ratificado por Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) en los días siguientes.

Inmediatamente, el laboratorio antidopaje de Moscú es suspendido. Asimismo, La AMA sancionó a la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) por violar las reglas de la entidad. De esta manera, las graves acusaciones continuaron y lo escándalos de dopaje sistemático no cesaron.

La presencia de la delegación rusa en Río 2016 se prohibieron. No obstante, el COI decidió que la sanción no involucraría a todos, por lo que 282 deportistas rusos pudieron participar. En diciembre del 2017, el COI sanciona al Comité Olímpico Ruso y anuncia que dejará competir a los atletas limpios en los Juegos de Pyeongchang 2018. Lo mismo sucederá en los próximos cuatro años.

Según la AMA, en el laboratorio ruso antidopaje se alteraron las muestras de los deportistas. (Foto: AP).

¿La sanción es apelable?

La decisión de la AMA se puede apelar en los próximos 21 días ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés). Las autoridades rusas que están involucradas en esta sanción tienen la oportunidad de demostrar que los datos que entregaron no se manipularon ni se trata encubrir las pruebas positivas de algunos de sus deportistas. No obstante, muy rara vez el TAS le ha dado la razón a los que recurren por una situación de dopaje.

El director de la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada), Iouri Ganous, señaló la enorme dificultad de este proceso. “No hay ninguna opción de ganar delante de un tribunal”, dijo Ganous sobre la posibilidad de apelación ante el TAS.

¿En qué torneos no podrá competir Rusia?

La sanción aplicada a Rusia tiene una duración de cuatro años. Por ello, la nación europea estará privada de todas las competiciones internacionales que se realicen durante este lapso. Es decir, no podrá participar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano Tokio 2020, tampoco en los Juegos de Invierno Beijing 2022, el Mundial de fútbol Qatar 2022, ni en cualquier otra competencia importante que sea organizada por los firmantes del Código Antidopaje de la AMA.

¿Por qué sí podrá jugar la Eurocopa 2020?

Clasificada a la fase final de la Eurocopa 2020, la selección rusa de fútbol no quedará fuera del torneo pese a la sanción de la AMA, así lo adelantó el presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia, Viacheslav Koloskov.

“Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la AMA no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello", comentó Koloskov.

Además, ya San Petersburgo fue confirmada como una de las sedes de la fase final. En junio acogerá tres partidos de la primera fase y el 3 de julio recibirá un duelo de los cuartos de final. Dicha ciudad también será sede de la final de la Champions League en el 2021.

La selección rusa de fútbol no podrá jugar en Qatar 2022, pero sí participará de la Eurocopa 2020 a que clasificó a su fase final. (Foto: REUTERS).

¿Hay alguna posibilidad para que los deportistas rusos compitan?

Sí. Los deportistas rusos sin antecedentes de dopaje podrán participar de forma independiente, sin representar a su país. Los que demuestren estar limpios podrán competir bajo la bandera olímpica, por lo que ningún logro será adjudicado a Rusia.

Por esta situación ya pasaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En aquel entonces, los atletas rusos estaban prohibidos de participar; sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió no suspender a todos los rusos y las delegaciones se presentaron independientemente. Algo similar ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, donde compitieron bajo la bandera olímpica. Por ello, algunas federaciones rusas se encuentran dispuestas a enviar, de todas maneras, a sus deportistas a Tokio 2020.

Por ejemplo, el presidente de la Federación Rusa de Natación, Vladimir Salnikov, expresó para la agencia Ria Novosti la intención de competir en los próximos Juegos. “Claro que preferimos que nuestros deportistas participen bajo la bandera rusa y escuchen el himno del país. Pero las circunstancias pueden ser otras, nadie tiene el derecho de privar a los deportistas inocentes de sus sueños”, comentó Salnikov.