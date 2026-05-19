Resumen

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Por Redacción EC

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), mantiene abierta la convocatoria al Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” – Edición 2026, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a jóvenes y organizaciones juveniles por su contribución al desarrollo del país.

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