Premios DT 2025: ¿‘Nacho’Buse, Gonzalo Bueno o Diego Elías? Vota aquí por la “Mejor raqueta hombre″ del año.

Los deportes individuales este 2025 sacaron cara por el Perú, cosechando logros que hicieron izar nuestra bandera en lo más alto. Por eso, los Premios DT 2025 también reconocen a los mejores jugadores y nominó a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Diego Elías en la categoría “Mejor raqueta hombre del año”. Aquí puedes votar por tu favorito.

El desempeño de Buse termina siendo positivo: logró sus dos primeros títulos en el circuito Challenger, alcanzó el 105 del mundo y jugó por primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam (US Open). Pero no todo quedó allí, ya que Buse con su juego y determinación, guió a Perú para que se imponga a Portugal y clasifique a los qualifiers de la Copa Davis 2026.

Por su parte, Gonzalo Bueno, quien actualmente se encuentra en el puesto 209 del ranking ATP, también ha tenido una temporada destacada, lo que posiciona su carrera en crecimiento. Este año ganó el Challenger categoría 75 en Liberec, República Checa; mientras que en Lima terminó subcampeón del Challenger 50 tras caer contra Ángelo Prado.

No obstante, el 2026 pinta mucho mejor para Bueno: por primera vez, el peruano clasificó a la qualy del Australian Open e intentará llegar al cuadro principal del Grand Slam.

Finalmente, Diego Elías también está nominado. El squashista peruano ocupó el número uno del mundo en 2023 y actualmente se ubica en el tercer lugar. Si bien está en etapa final de recuperación tras una lesión a la rodilla, su 2025 ha sido destacado.

Este año recibió los laureles deportivos, logro que para un deportista es como ganar un ‘Oscar’ de cine. Solo compitió en dos torneos: London (semifinales) y Egipto Open (quedó subcampeón). Asimismo, en la primera mitad del año ganó el British Open, uno de los torneos más importantes del circuito.

