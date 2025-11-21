Premios DT 2025: ¿Isaías Sono, Kenny Pacheco o Rosbil Guillén? Vota aquí por el “Mejor paraolímpico hombre″ del año.

Los deportes individuales este 2025 sacaron cara por el Perú, cosechando logros que hicieron izar nuestra bandera en lo más alto. Por eso, los Premios DT 2025 también reconocen a los mejores jugadores y nominó a Isaías Sono, Kenny Pacheco y Rosbil Guillén en la categoría “Mejor Paraolímpico hombre del año”. Aquí puedes votar por tu favorito.

Isaías Sono nominado a los Premios DT 2025

Isaías Sono ha mostrado un gran desempeño en la Serie Mundial de Para Natación Lima 2025, donde logró medallas de oro y plata. En la final A de los 200 metros, Sono registró un tiempo de 3:38.85, lo que le permitió obtener 751 puntos y clasificar al segundo lugar general.

Asimismo, en la final Juvenil, superó a sus competidores y se adjudicó la medalla de oro, vendiendo a otros atletas como Juan Antonio Ruiz y Paul Gabriel Ferreira. Su participación en esta competencia fue un hito para el Perú en el ámbito de la natación paralímpica. Con 14 años ya vislumbra un futuro prometedor.

Por su parte, Kenny Pacheco, para atleta peruano de la categoría F55, ha ido consolidando su nombre en el lanzamiento de bala gracias a una progresión constante y a resultados que respaldan su trabajo. En abril de 2025 estableció un nuevo récord nacional con un impulso de 9.54 metros, superando la marca que él mismo había fijado previamente y reafirmándose como una de las figuras más destacadas del para atletismo nacional.

Un mes después, en mayo de ese mismo año, viajó a Cali para competir en el Grand Prix Internacional de Para Atletismo. Allí obtuvo la medalla de plata en la prueba de bala, en un torneo donde la delegación peruana cumplió una actuación sobresaliente al sumar 15 medallas en total. Su desempeño contribuyó de manera importante a ese resultado colectivo.

KENNY PACHECO TUVO UN EXCELENTE 2025

Finalmente, Rosbil Guillén no solo inspira por sus logros deportivos, sino porque ejemplifica un estilo de vida activo, una mentalidad resiliente y una pasión imparable. Este año clasificó al Mundial de Paratletismo 2025 con un tiempo de 16:13.30 en una carrera en México.

Asimismo, superó un largo periodo de lesiones y está recuperado para volver a competir. Su objetivo ahora son los Juegos Para Olímpicos del 2028, donde buscará clasificarse y competir contra los mejores.