Premios DT 2025: ¿Neri Roxana Mamani, Dunia Felices o Angélica Espinoza? Vota aquí por el “Mejor paraolímpica mujer″ del año.

Los deportes individuales paralímpicos sacaron cara por el Perú este 2025, cosechando logros que nos enorgullencen y nos ponen ante los ojos del mundo. Por eso, los Premios DT 2025 también reconocen a los mejores paradeportistas y nominó a Neri Roxana Mamani, Dunia Felices y Angélica Espinoza en la categoría “Mejor Paraolímpica mujer del año”. Aquí puedes votar por tu favorito.

En 2025, Neri Roxana Mamani Quispe hizo historia al ganar la medalla de oro en los 1 500 m T11 en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, con un tiempo de 4:59.93.

Otro logro de Neri Roxana Mamani Quispe este año fue colgarse la medalla de oro en los 1 500 m T11 durante el Grand Prix Internacional de Para Atletismo en Cali.

Por su parte, Dunia Felices tuvo una temporada destacada en el Para Swimming World Series de Lima, donde obtuvo la medalla de plata en los 50 m pecho S5 y marcó un récord de las Américas.

Nuestra paradeportista también clasificó a las finales A en varias pruebas, como 50 m espalda, 50 m mariposa y 200 m combinados. Su rendimiento la consolidó nuevamente como una de las principales figuras de la paranatación peruana.

Finalmente, en 2025, Angélica Espinoza tuvo un año importante: consiguió la medalla de plata en el World Para Taekwondo Open Challenge en Corea, mostrando que sigue siendo una de las atletas más fuertes de su categoría. Su desempeño confirmó que se mantiene en gran nivel y lista para los retos que vienen en esta disciplina a nivel internacional.