Terminada la temporada deportiva, inicia la temporada del reconocimiento. De hecho, un año con Copa Davis, Eliminatorias y Liga 1 no es un año más. Es una temporada clave y en El Comercio lo entendemos así. Por eso anunciamos, como reconocimiento a los héroes deportivos que la protagonizaron, el lanzamiento de los premios Deporte Total 2025, un agasajo a los mejores de la temporada. Aquí puedes votar, ahora mismo.

Se trata de 39 categorías, repartidas en dos bloques, ambos sometidos a votación popular a través de elcomercio.pe: el primero de ellos es de fútbol, tanto en la versión masculina como femenina, donde se premiarán a los mejores jugadores, técnicos, dirigencias, extranjeros y demás talentos que destacaron esta temporada.

El segundo bloque es el polideportivo, donde se incluyen las distintas disciplinas en las que nuestros deportistas sobresalieron durante el presente año. Deportes acuáticos como el surf o la vela, también running, skate, vóley, tenis y más aparecen en este apartado para que puedas votar.

El espacio de votación inicialmente será de 30 días y la premiación se dará a conocer en las plataformas impresa y digital en la primera quincena de diciembre. Luego de los premios Luces y los de Somos, estos trofeos de Deporte Total cierran una temporada notable, donde esta dirección periodística de El Comercio ha logrado, además, consolidar otros eventos en su calendario anual, como las Audiencias Vecinales, el Summit económico de Día 1 y los Semilleros Deportivos.