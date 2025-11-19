Detrás de los equipos que hicieron una gran campaña esta temporada en la Liga Nacional de Vóley están aquellas figuras que destacan para ganar. Por eso, los Premios DT 2025 también reconocen a las mejores jugadoras y nominó a Ysabella Sánchez, Emily Zinger y Maeva Orle en la categoría “Mejor voleibolista mujer del año”. Aquí puedes votar por tu favorito.

La punta de 25 años ha sido una de las jugadoras más regulares de Alianza Lima, donde cumple su quinta temporada. (FOTO: Instagram Ysabella Sánchez).

Ysabella Sánchez es una de las referentes en el equipo de vóley de Alianza Lima. Llegó al club victoriano en la temporada 2020/21 y se destacó como punta y receptora. En la actualidad, es la mayor anotadora del equipo ‘íntimo’ y es una de las más requeridas en el equipo titular. ‘Chabela’ o ‘Chabelita’ se destaca por su diestra potente y su inteligencia dentro del campo. Fue bicampeona con Alianza Lima, subcampeona sudamericana y fue clave en la clasificación al Mundial de Clubes.

Emily Zinger, de Regatas Lima, fue la figura del partido ante Alianza Lima con 28 puntos. (Foto: Liga Profesional de Vóley)

Por su parte, Emily Zinger es una atacante estadounidense que llegó a Regatas el año anterior y también ha sido fundamental en su equipo. De hecho, en la temporada 2024/25 fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley Femenino con 383 puntos, 39 bloqueos y fue una de las nominadas a MVP del torneo.

Conoce a Maeva Orlé, la mejor jugadora de la temporada 2023-2024 de la Liga Nacional de Vóley.

Finalmente, Maeva Orle lleva dos años en Alianza Lima y es una de las piezas más importantes en el equipo titular. La francesa de 34 años juega de atacante opuesta y se destaca por su técnica y habilidad ofensiva. De hecho, en el 2025 se consagró bicampeona con Alianza Lima, subcampeona sudamericana y fue clave en la clasificación al Mundial de Clubes. Asimismo, fue elegida la mejor opuesta del año.

**********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.