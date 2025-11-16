Premios DT 2025: ¿Fossati, Rondelli o Gorosito? Vota aquí por el “Mejor entrenador del 2025″

Detrás de los equipos que hicieron una gran campaña esta temporada están aquellos que toman las decisiones y diseñan las estrategias para ganar. Por eso, los Premios DT 2025 también reconocen a los técnico y nominó a Jorge Fossati, Miguel Rondelli y Néstor Gorosito en la categoría “Mejor entrenador del año”. Aquí puedes votar por tu favorito.

Jorge Fossati llegó an abril de este año para reemplazar a Carlos Bustos y aceptar un desafío enorme: trascender en la Copa Libertadores y salir tricampeón. Y logró ambos objetivos. La U se instaló en los octavos de final del certamen continental y se coronó por tercera vez consecutiva en la Liga 1.

En rendimiento, ha conseguido un equipo sólido y ganador. Además, potenció futbolistas como César Inga, Jesús Castillo y Jairo Concha, quienes han sido pilares importantes en la obtención del tricampeonato. Es más, para muchos hinchas, es considerado uno de los mejores técnicos de la historia del club.

Miguel Rondelli también aparece en esta nómina por la gran campaña que ha realizado con Cusco FC. El técnico argentino armó un plantel de hombres más que nombres, y con trabajo demostró que es posible competirle a los grandes del fútbol peruano.

Su principal mérito es haber llevado a Cusco FC hacia la Copa Libertadores 2026. A esto también se suma haber quedado entre los tres primeros del Acumulado y darle pelea a Universitario en el Clausura.

Por último, aparece Néstor Gorosito, el artífice detrás de la campaña que Alianza Lima hizo a nivel internacional y el causante de las últimas alegrías de los hinchas blanquiazules. ‘Pipo’ fue clave para que el equipo llegara a la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejando en el camino a Boca Juniors.

También es importante mencionar la campaña en la Copa Sudamericana, donde alcanzó los cuartos de final e ilusionó a los hinchas con su primer título internacional. Quizá su talón de Aquiles fue la Liga 1, donde no pudo conseguir el campeonato. ¿Qué equipo fue el mejor? Puedes votar aquí.

