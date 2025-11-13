La temporada en el fútbol peruano ha sido una montaña rusa de emociones para quienes amamos este deporte. Sea en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo vivido en cada competencia es una experiencia que, seguramente, quedará marcada para Universitario, Alianza Lima y Cusco FC, los tres nominados a “Mejor equipo del año” en los Premios DT 2025. Y aquí puedes votar por tu favorito.

Universitario, por ejemplo, protagonizó una de sus mejores campañas de los últimos años (o tal vez la mejor de todas). Llegó a octavos de final de la Copa Libertadores, cortando una mala racha de 12 años sin alcanzar esta instancia para los equipos peruanos, y además se coronó tricampeón de la Liga 1.

Y no solo eso, lo hizo superando a todos con total autoridad: ganó el Apertura y el Clausura, con una amplia ventaja en el Acumulado y ofreciendo una solidez en su juego que tiene el sello de Jorge Fossati, el artífice detrás del éxito crema.

Pero también está Alianza Lima, el clásico rival y su campaña más exitosa a nivel internacional de los últimos años. El cuadro blanquiazul se inventó otro torneo en paralelo al Apertura y Clausura, jugando 18 partidos internacionales entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En medio de esa aventura por Sudamérica, Alianza Lima enfrentó a rivales de peso, como Boca Juniors, Sao Paulo y Gremio. Se convirtió en el quinto equipo en la historia en llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la Fase 1 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La campaña internacional fue exitosa, más allá de que en algún momento se pensó en ganar la Sudamericana; pero la consecuencia de eso fue el torneo local: los íntimos sumaron su tercera temporada sin ganar el título nacional.

Y, por último, está Cusco FC, que ha sido el equipo revelación en la Liga 1. El cuadro cusqueño fue protagonista en el Apertura y Clausura, le dio pelea a Universitario y Alianza Lima, e incluso sacó boletos para la Copa Libertadores 2025. ¿Qué equipo fue el mejor? Puedes votar aquí.

