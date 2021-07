Tras la polémica desatada por la selección mexicana de Softbol femenino en Tokio 2020 al arrojar los uniformes en la basura. El presidente de la Federación de dicha disciplina, Rolando Guerrero, salió en defensa de las deportistas y brindó una entrevista a TV Azteca en la que explicó los motivos para el lamentable hecho.

El dirigente descartó que la delegación mexicana de Softbol no luzca con orgullo el uniforme de su país y aseguró que solo se trató de un tema de espacio en el equipaje. Asimismo, que no es lo mismo llevar todo el equipo para Softbol que “solo dos guantes”, en alusión a las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, quienes denunciaron el hecho en sus redes sociales.

“La decisión de dejar uniformes usados y dejar hasta guantes. ¿Tú sabes que ese guante Rawlings cuesta hasta 200 dólares? Si lo dejaron es porque traían hasta otros tres, es el viejito que ya no iban a usar y tenían que hacer espacio en su maleta”, inició el directivo.

“Ya si estaba en la basura y hay gente hurgando la basura... No es lo mismo llevar todo el equipo de softbol que un par de guantes, sin que vayamos a atacar a nadie. Simplemente se debió a sobrepeso”, expuso.

Arremete con todo

En otro momento de la entrevista, Rolando Guerrero criticó las prendas que la marca Li-Ning le dio a su selección para su participación en Tokio 2020 y lamentó que no hayan sido de las tallas correspondientes a las integrantes de la selección mexicana de Softbol femenino.

“Nosotras a cada una le dimos nueve uniformes, tres de cada color. Tenían mucha ropa y si dejaron eso es porque tenían mucho más. Dejaron las Li-Ning porque, bueno, a mí no me quedaron las playeras esas que nos dieron, andaba como chorizo mal amarrado con esas camisetas”, afirmó.

Finalmente, Guerrero cuestionó el accionar de las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, quienes encontraron los uniformes en la basura de la Villa Olímpica de Tokio 2020. “Resulta que ahora buscan hasta en la basura, no sé cómo le llamen a los que buscan cosas en la basura, pero bueno. Lo que queremos es que México hubiera ganado medalla, no me gusta perder ni que se burlen de mi país y que nadie diga que no se la partieron. A ver si a las que van arriba del ring les va bien, que lleguen a donde nosotros llegamos”, concluyó.

