Presidente del Napoli: "A Guillermo Ochoa ya no lo considero"

Guillermo Ochoa dejó de ser una opción para proteger el arco del Nápoli de Italia. Aurelio De Laurentiis, presidente del cuadro de la Serie A, confirmó que por ahora, su prioridad es David Ospina.

"Seguimos a Ospina, Ochoa y Mignolet, que es un gran arquero. A Tatarusanu también: eran los 4 nombres en la lista. A Ochoa, sin embargo, ya no lo considero más porque no es ciudadano de la Unión Europea y Malagò (Presidente del Comité Olímpico Italiano) no tiene intención de cambiar el fútbol italiano", precisó a Radio Kiss Kiss.

Esta mala noticia se sumó a la de la eliminación del Standard Lieja de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League. El cuadro belga cayó 3-0 frente al Ajax de Holanda.

Cabe precisar que Guillermo Ochoa disputó el Mundial Rusia 2018 con la selección de México. El conjunto azteca fue eliminado en octavos de final tras un buen torneo del ex América.