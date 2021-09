Desde la Comunidad Nativa de Canaán de Chía Tipishc, Mauro Valera busca hacer historia en el lanzamiento de jabalina. Desde muy pequeño, el atleta de Loreto se enamoró de la disciplina y se inició en el deporte, que años después le da grandes alegrías y forma parte del Proyecto Legado.

A penas a los diez años, Valera se fabricó su primera jabalina con un tronco de árbol que yacía en los alrededores del colegio bilingüe, donde aprendió el castellano. Años después, se convertiría en el primer shipibo de la historia en consagrarse como el mejor del país, tras subir a lo más alto del podio en el Campeonato Nacional de Mayores 2021.

“Estudiaba y ayudaba en casa de mis padres para tener un pan todos los días. Además, me daba tiempo para entrenar con mis amigos. En la selva no tenía implementos deportivos. Comencé practicando con un palo de tres kilos, una lanza oficial de competencia pesa 800 gramos. Así he logrado hacerme más fuerte”, cuenta.

Proyecto Legado

Tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, el Proyecto Legado es cuna de grandes deportistas, que como Mauro Valera se preparan para estar en la élite del deporte. El loretano de 20 años entrena en la VIDENA y tiene como objetivo la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

“En el 2017 vine por primera vez a Lima, luego de ser elegido como el mejor en los Juegos Escolares. Le doy gracias al profesor Dante Omar Yorges, porque fue quien me descubrió y confió en mí. Ahora, busco romper el récord nacional y me preparo aquí para lograrlo. Quiero seguir siendo el mejor del país”, agrega.

