PSG le abre las puertas de salida a Neymar

Por Eliezer Benedetti





En el 2017, un ambiente de júbilo se presenció en el Parque de los Príncipes, donde descorcharon el champán para darle la bienvenida a un crack que lo había dejado todo para “hacer historia” con el PSG. Neymar Jr., entre fuegos artificiales y una ovación multitudinaria, arribó a Francia como el fichaje más caro de la historia (222 millones de euros) y logró sentirse como en casa. Hoy, casi dos años después de noble recibimiento, el lazo se ha roto en París y el futuro del crack brasileño está lleno de incertidumbre.

Entró por la puerta grande y podría salir por la trasera. En medio de los egos y los constantes contratiempos que supone Neymar, el París Saint-Germain ya parece estar cansado de su comportamiento dentro y fuera de la cancha. “Nadie obligó a Neymar a firmar aquí”, expresó tajantemente el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, en una entrevista concedida a "France Football".

Neymar junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, en el día de su presentación. (Foto: AFP)

Además, agregó: “quiero jugadores dispuestos a dar todo por defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club”. Palabras que dejan entrever muchas cosas, puesto que Neymar ha manifestado reiteradamente su deseo por salir del club parisino. Incluso, el brasileño se ha negado a firmar la renovación de contrato durante todo este tiempo, según reveló el medio francés, le10sport.

Y es que nunca se sintió cómodo en el PSG. Llegó con la frente en alto, anhelando la gloria, el brillo y el prestigio más alto que no encontraba al lado de Lionel Messi en Barcelona y sucedió todo lo contrario. Marcado por constantes lesiones y escándalos, Neymar en París fue cuesta abajo. Tanto su fútbol como la imagen de su carrera ha perdido el destello que poseía en el Camp Nou.

Ya no es el mismo. Antes eran abundantes halagos, hoy son críticas interminables. Neymar en París solo ha conquistado dos Ligue 1, una Supercopa de Francia, una Copa de la Liga y una Copa de Francia. Suena extraordinario, pero se trata solo de títulos poco trascendentes que no se vieron reflejados en la Champions League, donde se quedó estancado dos veces en los octavos de final, sin poder luchar la clasificación desde el terreno de juego por lesiones.

Neymar es el fichaje más caro de la historia del fútbol por un importe de 222 millones de euros. (Foto: Reuters)

La suerte no lo ha acompañado este tiempo y en Brasil alcanzó el límite. Se lesionó nuevamente y no está disputando la Copa América con su selección. Asimismo, una denuncia de presunta violación en su contra pone su carrera contra las cuerdas. El calvario de Neymar se agudiza cada vez más y por eso opta cambiar de rumbo, partiendo por mudarse de equipo.



-Posibles destinos-

Ante la compleja situación que atraviesa Neymar en el presente, su futuro se ha abierto a variadas posibilidades. Los representantes del brasileño ya se movilizan para encontrarle un equipo adecuado que le ayude a dar un favorable giro a su carrera y, de esta manera, formalizar la salida del PSG. Su destino continúa siendo una incógnita, pero podría aterrizar en España, Italia o Inglaterra.



Barcelona

​

¿Volverá el hijo pródigo al Camp Nou? No es tan fácil como lo parece. El presidente del club español, Josep Bartomeu, declaró en abril que Neymar ya era cosa del pasado y que prefería apostar por Ousmane Dembélé. Además, el club catalán no está dispuesto a invertir muchos millones de euros para recuperar al brasileño.

Regresar al Barcelona luego de abandonar el Camp Nou en el 2017 es una opción muy difícil. (Foto: Reuters)

Su óptima relación con el banco azulgrana lo acerca al Camp Nou. Lionel Messi y Luis Suárez le echan de menos en España y no solo ellos, sino también gran parte de los aficionados anhelan su regreso. La decisión, finalmente, está en la cancha de Bartomeu, quien hoy no parece convencido de apostar otra vez por 'Ney'.



Real Madrid



Suena contradictorio que Neymar llegue al Real Madrid luego de que profesara su amor por el Barcelona. Sin embargo, el club blanco siempre se ha mostrado como una gran posibilidad para ‘Ney’, quien nunca le volteó la mirada, todo lo contrario.

Asimismo, esta operación ha sido impulsada reiteradamente por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El empresario español siempre evidenció que las puertas del Bernabéu estaban abiertas para él, pero la situación económica actual de los merengues es complicada, ya que ha desembolsado muchos millones con Eden Hazard y Luka Jovic. Además, su pretensión ascendente por Paul Pogba terminaría por cerrarle la puerta al brasileño.



Manchester United y Juventus



La posible salida de Paul Pogba del United posiciona a Neymar en la Premier League. Los de Old Trafford han insinuado su interés en adquirir los servicios del brasileño en el equipo de Ole Gunnar Solskjær. Sin embargo, el hecho de que los ‘Diablos Rojos’ no jueguen la próxima edición de la Champions League sería un punto en contra para que 'Ney' llegue a Inglaterra.

Por su parte, la Juventus también está interesado en contratar a la figura brasileña. La presencia de Cristiano Ronaldo en el club italiano favorece a que Neymar reconsidere llegar a la Serie A. No obstante, el nuevo fichaje de Maurizio Sarri como entrenador de la bianconeri ha generado más dudas que respuestas sobre el nuevo proyecto del club turinés.



El futuro de Neymar no está claro. En el PSG ya no es intocable. Su brillo se sigue apagando en París.