Mientras se alistaba para salir hacia el set televisivo de un canal de señal abierta, Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez nos confirma que es un buen momento para conversar porque “está haciendo hora”. Con esa sinceridad y frescura, aparece su voz ronca llena de esquina y buen humor. Nunca se alejó al cien por ciento del fútbol. Jugador profesional por quince años, entrenador en Aruba y hoy comentarista de TV. A todas esas facetas, el ex jugador de Universitario, Alianza Lima y Sport Boys le suma hoy su activad incansable en redes sociales. Allí siempre ha llenado de elogios a Christian Cueva, futbolista que ha decidido seguir sus pasos.

Dentro de las tantas travesías de ‘Aladino’ (ya esto suena a un cuento de tiempos milenarios), hoy su fútbol aterrizará en la improbable liga árabe. Al igual que André Carrillo, Cueva intentará de hacer de sus chimpunes máquinas para extraer petróleo de cada cancha árabe con la camiseta del Al Fateh. ‘Puchungo’ Yáñez, otro trotamundos de la vida, fue el futbolista pionero en este campeonato asiático. Por eso, no acepta el ninguneo y pide más cultura global futbolística. Como lo leen.

Si André Carrillo es la 'Culebra' a 'Puchungo' Yáñez lo comparaban con un tigre de bengala. (Foto: Archivo personal).

-¿Es cierto que Christian Cueva te ha pedido consejos para destacar en el fútbol de Arabia?

Así es, antes que me llames me comuniqué unos minutos con él. Quedamos en hablar después de esta primera semana de entrenamientos. Supongo que me quiere preguntar por cómo se vive en Arabia. Le voy a decir que han cambiado mucho los tiempos. Fui a su matrimonio, hay una buena relación.

-¿Crees que Cueva pueda destacar en la liga árabe?

De todas maneras, siempre he pensado que Cueva es un jugador que tiene mucha calidad. No hay nada que enseñarle, ni aconsejarle. Siempre jugó bien al fútbol, lastimosamente siempre tuvo problemas por uno u otro motivo. Ahora sí creo que va a poder dedicarse íntegramente en el fútbol. Pienso que si me ha llamado es sobre todo para saber cosas de la vida cotidiana.

Cueva ha creado gran expectativa entre los seguidores y directivos del club de Arabia Saudita. (Foto: Difusión)

-¿Que es lo primero que le dirás?

Que está llegando a un fútbol muy competitivo, donde hay muchos africanos que son veloces y fuertes. A veces la gente en el Perú menosprecia al fútbol árabe y no tienen idea lo que se juega allá. Han ido a casi todos los Mundiales desde Estados Unidos 94. El fútbol árabe es más competitivo que el torneo peruano y también que la MLS de Estados Unidos. No tengo dudas de eso. Además, hoy han mejorado mucho, el ejemplo está en Carrillo.

-¿Fue injusto que se cuestionara su viaje a Arabia?

Claro, recuerda cómo lo criticaron que se vaya a Arabia, al final fue el mejor de Perú en el Mundial y el mejor en las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias. Y dicen que juega en un fútbol inferior. Increíble. Arabia no es España ni Inglaterra, pero han hecho las cosas bien, han mejorado. Van a rendir muy bien los dos peruanos allá. Carrillo ha abierto el mercado. Lo único que me preocupa de Cueva es que su equipo no está muy bien en la tabla de posiciones.

-Fuiste campeón en 1997 con el tradicional Al-Ittihad. ¿En 20 años crees que han cambiado muchos las cosas en Arabia?

Algunas cosas sí. Los jugadores, como Carrillo, ahora pueden jugar con cualquier clase de peinado. Antes no se podía. Antes habían solo tres extranjeros en cancha, el arquero solo podía ser local. Yo volví a los 14 años a Arabia, para el homenaje de un ex jugador. Las costumbres seguían casi igual. Algunas cosas han cambiado, pero la religión es una sola.

-¿Podrá adaptarse al fútbol árabe Cueva?

Yo soy del Callao, soy criollo, pero me adapté. Christian también va a poder. Imagino que viajará con la familia. Eso lo va a ayudar. Además, hoy todos los futbolistas tienen la ventaja de la tecnología para conectarse con sus seres queridos. Yo me comunicaba por teléfono o por fax con mi familia.

-¿En tus tiempos no grabaste algún comercial como André Carrillo?

El mundo no era tan comercial, no teníamos esa globalización de ahora. Pero cuando volví, pusieron una cadena de pollerías que se llamaba “Peruvian”. Un muchacho árabe vino al Perú para comprar maquinarias y me lo presentaron. Me llevaron al hotel en Lima, me regaló una camiseta y me dicen que puso una foto mía en la puerta del restaurante.

-¿Cuál fue la mejor anécdota que te pasó en Arabia?

Los hombres no puedan verse desnudos en un camerino. Yo me tuve que desnudar sin saber y tuve que pedir disculpas. Me decían “loco”, los chicos salieron corriendo del cuarto. Esas reglas tuve que aprender. Pero me adapté. No es fácil. En Arabia también estuvieron Juanchi Cominges, Kukín, estuvo Valenzuela. No pudieron adaptarse, no estuvieron mucho tiempo.

-¿La vida nocturna es algo que no se conoce en Arabia?

En el país no hay alcohol, porque son musulmanes, no hay bares, no hay discotecas. En mi época no había cine ni teatros. Rezan cinco veces al día, cuando rezan para el país. Yo esperaba sentado que terminaran para entrenar. Si te pescan con trago en la calle, más es la sanción moral. La gente los juzga. Dicen que el hombre musulmán no debería tomar.

Alfonso Yáñez ganó tres títulos durante sus dos años con el Ittihad. (Foto: Archivo personal).

-¿Por qué crees que Arabia Saudita se ha vuelto una potencia en el fútbol de Asia?

Porque han contratado mucho africano, la velocidad y fuerza la han asimilado. Además siempre les ha gustado el tema de la técnica. Al árabe le gusta jugar bonito. Tuve dos compañeros africanos, luego los dos jugaron el Mundial con la selección de Marruecos.

-¿Recuerdas cómo fue que llegaste al Ittihad?

Paulo Campos fue clave. Él es un entrenador brasileño que siempre iba a las Copas Américas a ver jugadores. Allí me pudo conocer, en la Copa de 1991, pero aún no pudimos trabajar juntos. Primero me fui a México, luego a Ucrania y en 1996 recién me contrato el Ittihad. Fuimos tricampeones después de 18 años. Yo viajé con contrato. Nunca a prueba. Como dices, fui un pionero del fútbol peruano. Cuando decía que era de “Perú”, ellos me decían “ah... eres de Beirut”.

