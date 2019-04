Puebla vs Morelia: Horario y dónde ver en TV en vivo y online el partido de la jornada 13 | Liga MX

Sigue el partido del Puebla vs. Morelia en vivo online por elcomercio.pe y disfruta de este partido por la Liga MX 2019 que se juega hoy 3 de abril en el estadio Cuauhtémoc, este encuentro se jugará desde las 21:00 horas en México y será transmitido por Azteca Deportes.

El Puebla vs. Morelia será un partido entre dos equipos necesitados de los tres puntos pero con objetivos diferentes en la Primera División de México. El cuadro del Azul está buscando clasificarse a las finales de la liga mx mientras que el Monarcas, cuadro de los peruanos Edinson Flores, Ray Sandoval y Irven Ávila viene de una racha negativa e intentará alejarse de la zona del descenso de este torneo.

Cómo llega el puebla

El cuadro local en el 'Cuauhtémoc' está en la posición 8 con 19 unidades en tabla de posiciones en la Liga MX 2019 y está teniendo una temporada regular, y luego de triunfos seguidos sale a buscar 3 puntos que le permitan estar en la zona de clasificación al octogonal final por el título de fútbol mexicano.

Cómo llega el Monarcas Morelia

Por otro lado el Monarcas no la pasa muy bien, actualmente están en la posición 7 de la tabla de la Liga MX con solo 7 puntos y están en los últimos lugares del torneo, el cuadro de los peruanos Edison Flores, Ray Sandoval (convocados) e Irven Ávila, viene de 9 partidos consecutivos sin ganar y urge de un triunfo para no verse afectado por el acumulado en la tabla para los próximos torneos del fútbol mexicano.

Puebla vs.Monarcas Morelia: dónde ver en vivo y horario

El partido será transmitido desde las 21:00 horas por Azteca Deportes (canal 7). Asimismo puedes seguir este encuentro EN VIVO ONLINE a través de elcomercio.pe, que te ofrecerá todos los detalles de este encuentro EN DIRECTO, no te pierdas el minuto a minuto, los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.