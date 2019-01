Santos vs. Puebla EN VIVO ONLINE vía TV Azteca: duelo por el Clausura 2019 de Liga MX

Puebla vs. Santos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 3 del Clausura de Liga MX en el estadio Cuauhtémoc, este viernes 18 de enero desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TV Azteca. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Puebla se verá las caras con Santos y buscará su primera victoria en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo entre dos equipos que no han tenido un inicio esperado.

Chile empató 1-1 ante Bolivia por el Grupo A del Sudamericano Sub 20



Puebla vs. Santos: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

España - 4:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Un punto de seis posibles tiene Puebla (15°) tras el empate ante Cruz Azul en el estreno del Clausura y la derrota que se llevó en su visita a Toluca. La 'Franja' querrá darle una alegría a su gente para empezar a salir de la parte baja de la tabla.

Por su parte, Santos Laguna (9°) celebró su primer triunfo en la reciente fecha a costa de Morelia. En su debut, los 'Guerreros' cayeron de manera sorpresiva frente a Lobos BUAP, el otro equipo poblano de la Liga MX.

"Todos los partidos en nuestra liga son muy complicados, Puebla es un equipo con un señor en la banca como el 'Ojitos’ Meza con mucha experiencia y al que le gusta que sus equipos jueguen bien con la pelota, tienen un centro delantero muy completo como es Cavallini, entonces no va a ser nada fácil", indicó el entrenador de Santos Laguna, Salvador Reyes.