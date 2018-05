De vuelta a Lima después de su sorprendente victoria en UFC Chile, el peruano Claudio Puelles comentó que su pelea contra el brasileño Felipe Silva fue una “batalla personal” en la que quería probarse a sí mismo.

“Hubo momentos en que pensé que quizá no soy tan bueno como creía [en las MMA]. Y creo que ahora he recobrado la confianza, sé que sí lo soy y voy a cumplir las expectativas que tengo de mí mismo”, dijo en una entrevista en el diario El Comercio.

Claudio Puelles, de 22 años, añadió que le entusiasma que los fanáticos lo identifiquen como un peleador con gran corazón y coraje, debido a que sacó adelante una pelea que parecía perdida.

“Nunca pensé que me verían como con peleador como Frankie [Edgar], que tiene un gran corazón […] Creí que podían verme como un peleador con grandes performances, pero nunca pensé que me verían como un peleador con gran corazón”, indicó.

El ‘Niño’, por otro lado, reveló que ha sufrido dos fracturas en el rostro a raíz de los golpes de su rival brasileño. Contó que tendrá descanso por algunas semanas y que todavía no sabe si requerirá alguna cirugía.

“Estoy calculando pelear para fin de año, quiero cerrar el año con otra pelea. […] Siento que ahora no estoy para pedir a nadie [a quien enfrentar]. Cuando sea mi momento y haya escalado, lo voy a hacer”, acotó.

Asimismo, Claudio Puelles relató que la victoria del último sábado se la dedicó a Iván ‘Pitbull’, su maestro en Pitbull Martial Arts Center (PMAC). “Hemos pasado juntos muchas cosas y esta victoria ha siendo bastante bonita y emotiva”, refirió.

–Guerra en Santiago–

Puelles expresó que la estrategia contra Silva era golpearlo antes de derribarlo y llevar la pelea al piso. Sin embargo –dijo– un problema estomacal durante el combate lo obligó a reformular el planteamiento inicial.



“Tuve problema estomacal y me sentí incómodo, entonces me dejé de desplazar mucho y él comenzó a conectar golpes. Me puso en problemas, pero yo sobreviví”, afirmó.

Finalmente, consideró acertado que el árbitro no haya detenido cuando el brasileño lo estaba castigando en el piso, tal como sugirieron algunos comentaristas durante la transmisión.

“No estaba noqueado para nada, estuve movido, claro, pero nunca fuera. Creo que hay que darle siempre la oportunidad a un peleador para que se recupere. El árbitro hizo bien en no parar la pelea. Y si pude finalizarlo es porque estaba aún dentro”, concluyó.