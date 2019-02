Pumas vs. América EN VIVO vía Televisa Deportes: por la séptima jornada de la Liga MX de México | EN DIRECTO

Pumas vs. América EN VIVO ONLINE se miden este domingo (1:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Televisa Deportes) en el Estadio Olímpico Universitario por fecha 7° de la Liga MX de México.

Pumas vs. América EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 7 de Liga MX en el estadio Olímpico Universitario este domingo desde las 12:00 horas (hora local, 1:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Televisa Deportes y Canal de las Estrellas. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

América vs. Pumas calentarán este domingo con un nuevo clásico entre dos equipos rivales de toda la vida y en el que el gran protagonista será el chileno Nicolás Castillo que enfrentará a su ex equipo con camiseta crema. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga MX.

El vigente campeón de la Liga MX no la pasa nada bien y tras perder su segundo partido en el año que, por el momento, lo está dejando fuera de la zona de clasificación a los Play off. Pero su rival, tampoco la pasa nada bien. Apenas el triunfo ante Querétaro significó el primero en este 2019 y le permitió subir al puesto 15 de la tabla de posiciones.

Pero un clásico entre Pumas vs. América es un clásico. Más si en este partido, marcado históricamente por el traspaso de jugadores de un club a otro, estará presente el ex jugador felino Nicolás Castillo confirmado en el once titular por el 'Piojo' Herrera. El chileno dejó la ciudad universitaria en la última temporada para fichar por el campeón y este domingo tendrá su primer reencuentro con su ex.

Otro atractivo que tendrá el choque entre América y Pumas será que los azul y oro querrán cobrarse la revancha de la humillante eliminación en la lucha por el título en la temporada pasada. Luego de empatar 1-1 en Ciudad Universitaria, las Águilas le propinaron un contundente 6-1 que los metió a la final que a la postre les dio el título a los de Herrera.

En el historial entre Pumas vs. América, la ventaja es para el cuadro de la capital con 54 triunfos contra 33 de los felinos en 154 partidos disputados.

Pumas vs. América EN VIVO: probables alineaciones EN DIRECTO

Pumas: Saldivar; Mozo, Jaquez, Quintana, Domínguez; Escarnilla, Iniestra, Barrera, Malcorra; González, Mora Aliaga



América: Agustín Marchesín; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paúl Aguilar; Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra; Roger Martínez, Nicolás Castillo.