Alianza Lima y Binacional protagonizarán este domingo (3 p.m.) la gran final de la Liga 1 2019, pero esta ya se empezó a jugarse desde antes y en otras canchas. Luego de los días movidos que se vivieron en Juliaca tras el sensible fallecimiento del futbolista Juan Pablo Vergara en un accidente automovilístico, el jueves se vivió un nuevo remezón en la interna del conjunto juliaqueño. Su técnico, Roberto Mosquera, manifestó públicamente que, haciendo uso de la opción que le permite elegir el orden de la localía en la final, tras quedar mejor ubicado en la tabla acumulada que el conjunto blanquiazul, su objetivo era jugar primero en casa y cerrar la definición de visita, en Matute. El presidente de la institución, Juan Carlos Aquino, hizo todo lo contrario: lo ideal era jugar a la inversa y, se dijo incluso, que le habría indicado al plantel de jugadores que “si no quieren jugar, mejor le den la copa a Alianza”.

Esto provocó que sea el mismo entrenador quien pusiera su cargo a disposición si no se cumplía lo que exigía. Sin embargo, al final primó la cordura y se decidió que la primera final se juegue en Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, tal cual lo había pedido el técnico. Además, el mismo Mosquera pidió disculpas al presidente públicamente. “Antes que nada quiero pedirle disculpas al presidente Juan Carlos Aquino. Me apresuré en algunas declaraciones y tengo que aceptar eso. Hemos conversado cuarenta minutos y al final lo convencimos para jugar primero en Juliaca”, dijo el técnico de Binacional.

Ante dicho panorama, el plantel blanquiazul se prepara para hacer un esfuerzo físico del tamaño de su historia. Los íntimos no pararon de jugar desde que finalizó el Torneo Clausura (24 de noviembre), y luego disputaron dos encuentros ante Cristal (1 de diciembre y 4 de diciembre) en semifinales en menos de cuatro días. A esto se le suma el siempre tortuoso viaje a Juliaca que tendrán que hacer. Por ello, el doctor Hugo Blácido, médico del plantel aliancista, le contó en exclusiva a El Comercio cual es el plan para minimizar los efectos de la altura.

Hugo Blácido tiene amplia experiencia en medicina deportiva. (Foto: Alianza Lima)

“Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el plan de prevención. Esto tiene que ver con minimizar el malestar que va a sentir el futbolista de Alianza en Juliaca, que es algo normal. Nos centramos en el tema de la nutrición, ya que esto va relacionado directamente con los síntomas que provoca el soroche. Hemos, y vamos a seguir hidratando lo necesario al plantel, porque eso también ayuda bastante”, señaló el médico de Alianza.

Ante esta polémica situación, El Comercio recurrió a otros cuatro expertos en el tema para que respondan las siguientes preguntas: 1. ¿Es verdad que Binacional saca una ventaja sobre Alianza al jugar primero de local? Y 2. ¿Está de acuerdo con la intromisión del presidente de Binacional en un tema estrictamente deportivo?





Freddy Prado (preparador físico con amplia experiencia y recorrido en Primera División)

1.“Definitivamente le conviene a Binacional empezar de local. No solo porque Alianza llega cansado y el desgaste del viaje a Juliaca puede jugarle en contra, sino también porque bajar de la altura al llano también genera cierto malestar en el jugador aliancista para el segundo duelo. Esto puede aprovechar el técnico de Binacional. Sin embargo, si Alianza llega sin piernas o no también tiene que ver con lo mental. Al igual que con Binacional, que llega muy conmocionado por todo lo sucedido en los últimos días, y lo mental va relacionado con lo físico, por lo que podría jugarle en contra esta situación”.

2. “ He formado parte de varios comando técnicos y eso suele pasar más de lo que uno piensa. Lamentablemente es una realidad de nuestro fútbol que se debería mejorar. El jugador ya sabe qué tipo de dirigencia tiene y por allí que no le afecta tanto por lo mismo que no le sorprende. Sin embargo, a los técnicos siempre le provocan una molestia este tipo de situaciones”.

Aldo Fortini (médico deportivo, conductor del programa “Goles y salud” y actualmente desempeñándose en Deportivo Coopsol)

1. Alianza llegará afectado, definitivamente. Sobre todo en el tema de la resistencia, creo yo. En este tipo de viajes, previos a un partido, la aclimatación es básica para disminuir los efectos de la altura. Pero, si te das, cuenta, el conjunto de Pablo Bengoechea va a tener poco y nada de tiempo para asentarse a Juliaca. No me queda duda que van a estar al 60% de sus posibilidades físicas. Si hubiera sido primero en Lima, quizá llegaban al 80%.

Franco Navarro (mundialista en España 1982 y técnico de UTC)

Franco Navarro dirige actualmente a UTC y fue uno de los futbolistas más exitosos del fútbol peruano. (Foto: GEC)

1. “La mejor opción es iniciar de local en Juliaca. Esto básicamente por lo cansado que podría estar Alianza. Si gana en Juliaca, Binacional podría jugar a manejar el trámite en Lima. Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito y ninguna fórmula es exacta. Puede pasar de todo sin importar las condiciones”.

2. “Lo mejor sería que se pueda consensuar en este tipo de situaciones y todo se organice en comunión. Si no se puede, el indicado para decir todo lo relacionado al aspecto deportivo es el técnico, sin duda. Lo que pidió Roberto, además, es completamente válido”.

Ramón Mifflin (Mundialista en México 1970 y exfutbolista)

Ramón Mifflin fue una de las figuras de Perú en el Mundial de México 1970. (Foto: GEC)

1. “Roberto Mosquera está muy bien preparado y lo que decida él será lo mejor para su equipo. En este caso, estoy de acuerdo con que se juegue primero en Juliaca, ya que allí pueden ganar Binacional y luego ir a defender la ventaja en Lima. No obstante, hay que aclarar que todo es relativo. Si Alianza saca un buen resultado de visita, en Matute tiene todo para ganarlo”.

2. “El dirigente no está en capacidad de decidir absolutamente nada en el tema deportivo. Roberto es quien se debe encargarse de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Por algo es el técnico y hay que respetar todo lo que diga”.

Hernán Rengifo (Delantero de Real Garcilaso)

Hernán Rengifo pasó por los principales clubes del fútbol peruano. Entre ellos, están Universitario y Sporting Cristal. (Foto: GEC)

1. “Cuando yo fui dirigido por Roberto, a él siempre le gustaba cerrar en casa y jugar primero de visita. Sin embargo, yo creo que en este caso sería lo ideal jugar primero en Juliaca, ya que Alianza estaría cansado por los dos partidos contra Cristal y, si a eso le sumas el viaje a Juliaca, obviamente eso afecta en el tema físico. Estos son detalles que cuentan en una final”.

2. “Al técnico lo contratan para hacerse cargo de todo el tema deportivo y de los jugadores. Eso incluye también el tema de decidir todo sobre el fútbol. Pero, claro, lo ideal sería que toda decisión se tome en base a la opinión de todos los involucrados y todo esté en armonía”.

