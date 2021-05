Conforme a los criterios de Saber más

“Ha sido una decisión meditada y a título personal. Todos son libres de hacerlo”, me dice una fuente muy cercana a uno de los futbolistas de la selección peruana, que han publicado un anuncio con la frase “Ponte la Camiseta” en el transcurso del día. Lo primero que pudimos confirmar en este Diario es que esos anuncios desde las cuentas personales de Edison Flores, Luis Advíncula, Pedro Gallese, Carlos Zambrano, André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Aldo Corzo, Sergio Peña y Miguel Trauco no forman parte de una campaña deportiva para la Copa América. Ha sido un gesto político voluntario y luego lo confirmaron en diferentes videos que se están viralizando en las redes sociales.

“Voto por la democracia. No soy un comunista”, dice Edison Flores y luego Paolo Hurtado, con algo más de firmeza pronuncia: “No al Comunismo”. Después, Pedro Gallese, argumenta su posición diciendo que “existe un discurso que intenta dividir al país entre ricos y pobres”. La frase más recurrente en esta campaña es la oposición a cualquier tipo de régimen comunista. Eso sí, ninguno de los seleccionados pide endosar votos a ninguna candidata o candidato. Pero el discurso lleva a una interpretación veloz que ha despertado un debate interminable en redes sociales.

Seleccionados en la campaña Ponte la Camiseta Perú

Uno de los primeros en colocar este anuncio en sus redes sociales fue Claudio Pizarro. Al confirmar que estos breves pronunciamientos no tenían relación alguna con el nuevo uniforme para el próximo torneo continental, quisimos indagar sobre estas manifestaciones tenían relación con el apoyo a algunos de los candidatos presidenciales de segunda vuelta. No obtuvimos una respuesta oficial. Pero ante esta situación que ha generado tanta polémica en redes sociales, fue inevitable abordar otra situación política relacionada a la selección peruana: las apariciones de Keiko Fujimori con la camiseta blanquirroja durante toda su campaña en segunda vuelta.

Hicimos las consultas con fuentes de la Federación Peruana de Fútbol. Si bien el pedido fue de guardar reservas sobre estas reacciones desde Videna, lo concreto es que la FPF no emitirá ningún comunicado ni enviará ninguna carta notarial a la lideresa de Fuerza Popular. ¿ La razón? Se entiende que la candidata Fujimori está en pleno derecho en usar esa vestimenta como todos los que decidan adquirirla. La única excepción, según dicen en la FPF, es si alguno de los dos candidatos utiliza la imagen de alguna persona vinculada a la selección peruana.

Fue un gran honor estar ayer en el PPC. Contamos con su apoyo para construir juntos #UnCambioHaciaAdelante. pic.twitter.com/yQ47rNIQex — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 15, 2021

Y allí, verificando temas de imagen y del nombre de los futbolistas de la bicolor, salta a la vista confirmar el origen de la campaña “Ponte la Camiseta”, la cual sería una estrategia política en el cierre de esta campaña electoral. Recordemos que líderes de la selección, como el mismo Edison Flores, no han estado ajenos a opinar de la situación política. Cuando se dieron las marchas, para la renuncia del ex presidente Manuel Merino, Flores fue uno de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales. Al cierre de esta nota se sumaron más futbolistas en la campaña Ponte la Camiseta, que ya tiene página de Facebook. Fuentes cercanas al comando técnico de la selección peruana, nos informaron que no habrá ninguna sanción a los futbolistas que aparecen en estos videos. “Son libres a expresar su opinión y en estos días están fuera de la selección”, nos comentaron desde la Videna.

A diferencia de otras generaciones de futbolistas, este grupo liderado por Ricardo Gareca ha dado varias veces su opinión sobre el ámbito político y social. No olvidemos que se generó todo un debate sobre cuál iba a ser el gesto del plantel el día del partido ante Chile, por las Eliminatorias. Se evaluó un gesto que exprese total rechazo a la inestabilidad política del país, pero al final solo se optó porque el equipo cante el himno con los integrantes agarrados de la mano.

La campaña política ha salpicado en varios momentos a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol. Uno de los últimos incidentes ocurrió con el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien fue involucrado con un video de apoyo al candidato Pedro Castillo. El ‘Ciego’ tuvo que salir en un video viral a desmentir que esto había sucedido.

-El uso de la blanquirroja-

Keiko Fujimori no ha sido la única lideresa política que usa de manera reiterada el uniforme de la selección peruana. En sus encuentros con los partidos políticos que la apoyan también abundaron los uniformes de la bicolor. César Acuña, de APP; y Alberto Beingolea, de PPC y ex periodista deportivo, también aparecieron en la foto con la franja roja al pecho.

Los candidatos que apoyan a Keiko Fujimori también se han puesto la camiseta de la selección peruana como Alberto Beingolea y César Acuña. (Foto: PPC).

De manera oficial, el área de Marketing de la FPF no se ha pronunciado por todo esto, ni tampoco hemos obtenido respuesta de la marca deportiva que hoy mismo también inició su campaña de intriga con el nuevo uniforme de Perú para la Copa América.

En la Federación Peruana de Fútbol no toman como prioridad esta “politización del fútbol”, porque en estos momentos tienen una preocupación mayor: la Fiscalía de la Nación ya inició el proceso de investigación preliminar sobre el caso “Vacunagate del fútbol”. Pero esa es otra historia que todas maneras les vamos a contar también por este espacio.

