Dejando de lado el morbo que provocó el penal que falló ante Dinamarca en el Mundial Rusia 2018, y su polémica vida personal plagada de situaciones bochornosas, hay que reconocer que Christian Cueva es uno de los futbolistas más importantes para la selección peruana de Ricardo Gareca. Claro, siempre y cuando nos adentremos en un escenario casi utópico por estos días en el que su mente solo esté enfocada en fútbol. Omitir su desordenada carrera poco profesional sería tapar el sol con un dedo, pero ningunear la importancia que ha tenido en los logros alcanzados por la Blanquirroja, también. Su visión de juego, habilidad, pase gol y capacidad de resolver en situaciones con poco tiempo y en espacios reducidos, no la tiene nadie en el universo de la selección.

Debido a problemas extradeportivos, Cueva se ganó a pulso ser dejado de lado en el Santos de Brasil y en la selección. (Foto: GEC)

El volante nacional no tendrá actividad en lo que resta del año, ya lo dijo el director deportivo del Santos, Paulo Autuori, y la Blanquirroja esta vez no será su salvavidas para tener minutos. Para los partidos ante Colombia y Chile por fecha FIFA, el 14 y 19 de este mes, respectivamente, el técnico de la bicolor decidió prescindir de él y buscará probar nuevas variantes. Es lógico, porque en caso se confabulen los astros y tengamos al ex-San Martín con nuevo club y continuidad en los primeros días del 2020, el futbolista no dejará de ser una bomba de tiempo. Ya no es de fiar Cueva, en cualquier momento puede volver a cojear de la misma pierna. Por ello, la pregunta es obligatoria: ¿quién lo puede reemplazar pensando en la Copa América 2020 y en las próximas Eliminatorias?

Para encontrar solución a este problema primero hay que tener en claro algunos matices. El objetivo real no es encontrar otro ’10′ de sus características, necesariamente, sino alguien que pueda ocupar ese espacio que dejó el buen Cueva, aunque se cambie de sistema. Ya sea de enganche, como habitualmente juega, o con un 4-3-3, en donde la tarea sería encontrar ese segundo volante interior para conformar una línea de tres en el medio A continuación repasamos las alternativas que se presentan como más tentadoras ante la ausencia de Cueva, y basándonos en los dibujos tácticos que ya plasmó el técnico argentino en la cancha.

Con el clásico 4-2-3-1 y jugando con un ’10′

- Sergio Peña

Sergio Peña viene siendo titular en el fútbol holandés. Tiene regularidad en el Emmen FC. (Foto: AP)

Todavía no tiene esa actuación brillante que necesita todo futbolista en la selección para que goce de la confianza de la afición. En total tiene 9 partidos con la ‘Franja’, pero tres que fueron en serio: en las últimas Eliminatorias ante Venezuela, Bolivia y Argentina en el recordado duelo en la Bombonera. Frente a los llaneros y altiplánicos pasó desapercibido, y ante los albicelestes tuvo una prueba de fuego que no aprobó. Frente a Lionel Messi y compañía le costó una barbaridad adaptarse al ritmo frenético del partido. Por algo fue cambiado a los 53 minutos.

Cabe mencionar que siempre ha sido utilizado por Gareca como volante mixto, al costado del clásico '5′, como un mediocampista interior. Peña puede jugar también unos metros más adelante y cumplir una función de enganche, en el 4-2-3-1 que mencionábamos párrafos anteriores. Habrá que ver dónde lo ubica esta vez el entrenador de la selección.

-Cristian Benavente

Benavente busca convencer a Gareca que puede ser útil en la selección. (Foto: GEC)

Haber fichado por el Nantes de la Ligue 1 fue una decisión importantísima en la carrera del ‘Chaval. Su última participación en el equipo de todos fue hace un año, en la derrota 2-0 ante Ecuador, y su suerte parecía estar echada debido a su actuación tibia, una constante en los minutos que ha tenido con la selección. No obstante, recaer en una liga top como la francesa habría provocado que el ‘Tigre’ haya decidido darle una nueva oportunidad. Nuestro país no tiene muchos jugadores actuando en el torneo donde Edinson Cavani y Neymar son figuras. Se justifica su llamado.

Con la Blanquirroja ha tenido 709 minutos en donde, mayormente, jugó como volante por un costado, como un extremo. Su técnica y visión de juego parecerían exigirle a Gareca que lo pruebe de enganche, en donde viene destacando en el club galo. ¿Por fin Gareca le dará 90 minutos como ‘10’? Lo cierto es que sería un momento ideal para disipar dudas. Si esto se da y el ex-Real Madrid de Castilla sigue sin marcar diferencia, ya no habría excusas para justificar el llamado de un futbolista que el hincha valora más por su compromiso con el país que por alguna actuación memorable.

-Jefferson Farfán

Jefferson viene recuperándose de una lesión complicada en la rodilla. (Foto: GEC)

En la Videna prenden velas para que la ‘Foquita’ pueda regresar de la mejor manera de la larga lesión en la rodilla que lo ha alejado cerca de cinco meses de las canchas. Todavía no hay fecha exacta de su regreso pero, pensando en positivo, y creyendo que Jefferson volverá en óptimas condiciones, no caben dudas de que es indispensable en la selección. Además, te ofrece un abanico de opciones: puede jugar en cualquier zona ofensiva del campo.

‘Jeffry’ tranquilamente puede jugar de Cueva. De hecho, Gareca ya lo ha utilizado allí en varios partidos. El elemento del Lokomotiv tiene la experiencia necesaria y todavía le resta potencia física para ser explosivo en los metros finales. Pero, como se dijo antes, hay que ver como vuelve y si, a los 35 años, mantiene esta última virtud.

Con el novedoso 4-3-3 y sin ’10′

- Línea de tres con Tapia, Yotún y Aquino

Más allá del sistema, Renato es titular indiscutible para Gareca. (Foto: GEC)

En los últimos duelos de la selección, Gareca cambió su clásico 4-2-3-1 por un 4-3-3 que ofreció cosas distintas. Entre ellas, se vio un mediocampo más sólido y rocoso para los rivales, mejor acompañamiento para Renato Tapia en la marca, y se tuvo mayor capacidad de disputarle la posesión del balón a los oponentes.

En el último triunfo ante Brasil, la selección utilizó tres volantes y dos extremos

Para ejecutar este dibujo táctico hay mayores variantes en cuanto a nombres. Estas son algunas de las combinaciones que se pueden dar: Tapia como volante ancla, y dos medios interiores como Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún; Tapia y ‘Yoshi’ juntos en primera línea, y tener unos metros más adelante a Josepmir Ballón, como ante Brasil; o insertar a Pedro Aquino y Carlos Ascues como interiores. En esta zona del campo es donde hay mayor abundancia y, salvo Tapia, los demás juegan de todo en el medio sector.

Yotún es uno de los futbolistas más importantes dentro del sistema de Ricardo Gareca. (Foto: GEC)

Con el poco usado 4-2-2-2

Ante Venezuela por las Eliminatoria, esa fue una de las pocas oportunidades en las que Ruidíaz y Guerrero jugaron juntos. (Foto: GEC)

Esta es una de las posibilidades más tentadoras pero poco apegadas a la realidad, por la sencilla razón que Gareca lo utilizó muy poco en lo que va del proceso. Jugar con dos extremos, llámense Flores, Carrillo, Costa o Gonzales, y dos delanteros definidos, en este caso Ruidíaz y Guerrero, te permite múltiples posibilidades en ataque.

Entre estas podríamos ver a Ruidíaz con menos presión de ser el reemplazante de Paolo y con mayor libertad en ataque, teniendo en cuenta que Guerrero es el que acaparará toda la atención de los defensores rivales. Como se dice, el ‘Depredador’ jalaría marca y el hombre del Seattle Sounders puede explotar esos espacios libres. Sería interesante ver esta dupla desde el comienzo y durante 90 minutos, no solo cuando cunde el pánico, con el resultado en contra y con pocos minutos por jugarse, como ha sido la mayoría de las veces.