Christian Cruz Valdivia
Christian Cruz Valdivia

Escucha la noticia

00:0000:00
Melissa Baldera, la madre que camina con bastón y corre con el corazón para una nueva medalla en el Mundial
Resumen de la noticia por IA
Melissa Baldera, la madre que camina con bastón y corre con el corazón para una nueva medalla en el Mundial

Melissa Baldera, la madre que camina con bastón y corre con el corazón para una nueva medalla en el Mundial

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Para Melissa Baldera no existe límites. Si bien, su visión es prácticamente nula, con su bastón ha podido llegar más lejos de lo que ella misma imaginaba. Incluso en el deporte.

TAGS