Melissa Baldera, la madre que camina con bastón y corre con el corazón para una nueva medalla en el Mundial

Y ayer dio un paso más. La para atleta logró la medalla de bronce en los 400 metros T11 (discapacidad visual) en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, la segunda presea peruana en la historia tras la de oro que logró Neri Mamani el pasado domingo.

La carrera en el Jawaharlal Nehru Stadium fue muy emotiva para todos. Fue la última prueba de la jornada del lunes, y Melissa pudo subirse al podio junto a su guía Edert Yllescas, un oficial del ejército que entrena con ella.

Resultados de la prueba 400m T11

El glaucoma le quitó la visión a Melissa, quien terminó estudió en un colegio regular. Tras ello, tuvo que aprender a usar bastón y el uso del lenguaje braille para poder seguir con su vida.

Además… El equipo peruano La delegación peruana empezó a competir en el mundial la madrugada del último sábado. Lamentablemente, Rosbil Guillén no pudo completar la prueba de los 5.000m. T11 al verse afectado por el calor de la zona. Luego, Kenny Pacheco compitió en lanzamiento de bala F55 (movilidad limitada de piernas) en el que logró el octavo puesto. El mismo lanzador compite esta madrugada en lanzamiento de disco. Mientras, ayer también corrió Jesús Castillo en los 100m T64 (ausencia de una pierna) y se ubicó en la casilla 14. A él le falta competir en los 200m, al igual que a Melissa Baldera.

En su adolescencia jugaba vóley con sus amigos, pero tras perder la visión, el deporte la llevó a las pruebas de carrera en calle, gracias a la ayuda de la Asociación Yo soy sus ojos. Fue ahí que conoció el círculo de la Asociación Nacional Paralímpica y pasó a entrenar para las pruebas de velocidad. Y se convirtió en una especialista.

Así, empezó representando al Perú en los Panamericanos Lima 2019, llegó a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (que se realizó en 2021), siempre dejando en alto el nombre del Perú.

Pero Melissa también tiene sus sueños personales y lo cumplió con la llegada del pequeño Dylan. Tras su participación olímpica, fue madre y esa es otra carrera que está ganando día a día. “No tengo horarios, los horarios me los pone mi bebé”, confiesa en una entrevista RCR Perú.

Dejó el deporte dos años para dedicarse a la nueva vida que creo. Volvió en el 2024 y gracias a la conexión con Edert, sus tiempos fueron mejorando. Más triunfos y mucha confianza que la llevaron a clasificar a los mundiales y otros juegos.

Y ayer logró un gran paso en su carrera. Fue tercera en los 400 metros T11, una nueva medalla que el Perú celebra no solo por el logro deportivo, sino por todo el esfuerzo que hay detrás en cada para deportista.

Melissa Baldera y Edert Yllescas tras cruzar la meta. (Foto: ANPP)

