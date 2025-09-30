Melissa Baldera, la madre que camina con bastón y corre con el corazón para una nueva medalla en el Mundial

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Melissa Baldera, la madre que camina con bastón y corre con el corazón para una nueva medalla en el MundialResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Para Melissa Baldera no existe límites. Si bien, su visión es prácticamente nula, con su bastón ha podido llegar más lejos de lo que ella misma imaginaba. Incluso en el deporte.