Como si se tratase de una partida de ajedrez, las piezas se fueron moviendo una a una en el tablero para determinar el futuro de Ernesto Valverde. Eliminación de la Champions League a manos de la Roma en el 2018. Volteada vergonzosa frente al Liverpool de Klopp en el 2019. Y la más reciente derrota por las semifinales de la Supercopa de España, este 2020, empujaron a la directiva del Barcelona a tomar una decisión: la destitución del cargo y jaque mate a Ernesto Valverde.

Eliminado de las semifinales de la Supercopa, a la larga título conseguido por el Real Madrid, Ernesto Valverde no tenía más movimientos. A cada acción una consecuencia, y la directiva barajó un par de nombres; pero, al final, se llegó a un acuerdo con el estratega Quique Setién, un referente en España pero poco conocido internacionalmente. Enroque.

Ahora la decisión de la directiva del Barcelona ha sido anunciada vía redes sociales y el entrenador Quique Setién es el nuevo estratega del club catalán. Analizamos lo bueno, malo y feo de la designación del técnico de 61 años.

Setién llega libre y firma hasta junio de 2022 en el Barça

Lo bueno

Quique Setién es el técnico más cercano a Pep Guardiola. El nuevo estratega del Barcelona ejerce los entrenamientos de forma similar al actual comandante del Manchester City. Máximo punto a favor a la hora de buscar un reemplazante, las declaraciones brindadas al diario 'Marca’ por el defensor Marc Bartra fueron fundamentales. El nuevo director trabaja como lo hacía el ganador del sextete con el cuadro blaugrana.

“En este Betis (dirigido por Setién) he vuelto a encontrarme con los entrenamientos que hacía con Guardiola y también con Luis Enrique. De repente, todo volvía a ser muy familiar en el trabajo. Sí, podemos decir que hay un hilo que une a Guardiola y Setién”, declaración de Marc Bartra al diario ‘Marca’ en septiembre 2018.

Quique Setién, próximo entrenador de Barcelona, sobre Lionel Messi

Las declaraciones sobre Messi también fueron importantes. En más de una ocasión Quique Setién ha comentado lo maravillado que está de ver al argentino en el campo de juego. En una ocasión fue invitado por Pep Guardiola a presenciar un entrenamiento del Barcelona. Estando al pie del campo se acercó a Lionel Messi y le pidió “que siguiera jugando hasta los 60 años o al menos hasta que él se muera”. La confesión fue ventilada por el diario ‘El País’ y todo España se enteró de su admiración por el rosarino.

Apasionado por el ‘Dream Team’ del Barcelona, una vez le reveló a Johan Cruyff que hubiera dado su meñique por “haber jugado en ese equipo” que el holandés dirigió. Y firmó la declaración con una cita asombrosa: “salías a jugar, los veías a ellos y no veías la pelota”. El ‘tiki-taka’ también está en su ADN y en su forma en la que debe jugar un equipo al fútbol.

Lo malo

Aunque también existen unos puntos en contra de Quique Setién. El entrenador que empezó dirigiendo en la Segunda División a su amado Racing de Santander, tiene cero experiencia en conducir vestuarios con nombres pesados. Víctimas del ego y de la influencia, un camerino puede decidir el futuro de un entrenador y hasta la alineación que debería utilizar. Sin tener la experiencia actual de Mourinho, Guardiola o Klopp, Setién podría encontrar una grave complicación en este apartado.

Su nula experiencia dirigiendo partidos de Champions League también puede ser un problema. Con poco tiempo de preparación, tendrá que afrontar en febrero su primera cita europea ante Napoli en Italia. La competencia que más esquiva ha sido con el Barcelona en los últimos años, podría determinar su futuro si se tiene un desempeño nefasto.

Aunque existe un ítem más importante: su relación con la hinchada del Barcelona. Habiendo declarado en varias oportunidades su postura respecto a la Independencia de Catalunya, Quique Setién no concuerda con la ideología de otros partidarios como Guardiola. Incluso, en más de una vez, ha comentado que “España no es un país opresor”. Hasta llegó a decir que no “entendía el discurso” de Pep. Los aficionados que tienen memoria seguro se lo recordarán en el Camp Nou.

Lo feo

Es feo ser la segunda alternativa, pero es peor si todo se ventila. Y cómo se manejó la situación de Ernesto Valverde y su reemplazante, a la larga Quique Setién, ingresan en esta sección. Se sabía de la complicada situación de Valverde en el banquillo del Barcelona; pero, con la derrota en la Supercopa de España, todo se agravó.

Para hacer aún más incómoda la coyuntura, se ventilaron los nombres de los reemplazantes todavía cuando Valverde era técnico del Barcelona. Conversaciones secretas en tierras alejadas de España. Visitas y respuestas con tiempos estipulados. Dos “no” para buscar el “sí” del tercero. No hay situación más incómoda que estar en un lugar donde sabes que no te quieren. Y tener que permanecer ahí esperando solo el adiós.

Ernesto Valverde llegó al Barcelona en mayo 2017, en reemplazo de Luis Enrique. (Foto: Agencias)

Todo el ruido mediático que se formó, se escuchó más fuerte cuando ingresaron las voces de Pep Guardiola y Andrés Iniesta. Referentes del club catalán, ambos lamentaron la situación en la que estaba involucrado Ernesto Valverde y cómo el Barcelona estaba manejando su destitución.

“Las formas o cómo se está haciendo todo son un poco feas. Ese respeto hacia el entrenador que tienes, siempre debe existir", declaró Andrés Iniesta. “Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto", comentó Pep Guardiola. Barcelona no sólo destituyó a un técnico, manejando las cosas del modo en que lo hizo también lo expuso y le quitó el crédito que tenía.

Reiniciado todo, el estratega de 61 años Quique Setién encuentra una nueva partida de ajedrez. Con las piezas quietas en el tablero -a la espera de sus primeras órdenes- tendrá que decidir el once en su debut y el sistema de juego que empleará. El juego ha iniciado de nuevo.

