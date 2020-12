Conforme a los criterios de Saber más

“En el fútbol peruano todavía hay racismo. El Perú, en sí, sigue siendo racista. Lo viví dentro del campo y fuera de él”, me respondió Jhoel Herrera hace unos meses. El lateral derecho ha sido uno de los más críticos sobre esta otra pandemia que no deja de atacarnos: la discriminación. Los jugadores del PSG y el Baseksehir retomaron esta tarde su partido válido por la Champions. El campeón francés goleó 5-1 al cuadro turco, pero el gran derrotado de la jornado fue el árbitro rumano Sebastian Coltescu. El máximo torneo internacional de clubes le sacó tarjeta roja al racismo. La pelota no se mancha.

Coltescu usó frases racistas para hacer alusión al asistente técnico del Baseksehir, el siempre recordado Pierre Webó. El camerunés escuchó las frases del juez y reclamó airadamente. Después recibió el apoyo del delantero senegalés Demba Ba y después de jugadores rivales como Neymar y Mbappé. El partido se suspendió ayer y hoy volvieron a jugar con otra terna arbitral. El racismo no se ha ido del fútbol. Nos lo dijo Herrera y él mismo forma parte de este recuento que hacemos de discriminaciones en el fútbol peruano.

Febrero 2014

Se disputaba un partido entre Sporting Cristal y León de Huánuco en el estadio Alberto Gallardo. La directiva rimense permitió el ingreso de un pequeño grupo de seguidores huanuqueños, quienes empezaron a insultar en repetidas ocasiones a Luis Advíncula. Incluso el partido estuvo a punto de suspenderse.

“Vivimos en un país de distintas razas y no faltan unos estúpidos que comienzan a insultar. Hay que terminar con el racismo, eso daña la imagen de nuestro fútbol y del país”, declaró el lateral derecho, otro abanderado en la lucha contra al racismo. Más allá de algunos de sus rendimientos con la selección, lo que nunca ha perdido Advíncula es su sentido de pertenencia con la Blanquirroja y su patriotismo.

Abril 2014

Ese año 2014 hubo muchos hinchas que sacaron nota desaprobatoria por mal comportamiento. Y esto no solo ocurrió en las tribunas, sino también en redes sociales. En la web de Real Garcilaso promocionaron un partido frente a Alianza Lima con una imagen totalmente ofensiva.

A pesar de que el cuadro sureño, hoy llamado Cusco FC, borró la penosa publicación hubo una drástica sanción al tener que jugar su siguiente partido sin público. La protesta en redes sociales duró por un par de días. Justo y necesario.

Marzo 2015

Uno de los casos más emblemáticos de racismo en el fútbol peruano ocurrió con el delantero panameño Luis Tejada, quien abandonó el campo del estadio Garcilaso de la Vega por insultos desmedidos de los fanáticos del Cienciano.

El incidente ocurrió a los 72 minutos. Tejada, quien defendía en esa temporada al Juan Aurich, salió enfurecido de la cancha y ninguno de sus compañeros pudo hacerlo cambiar de parecer. Lo de Tejada fue una protesta formal porque un año antes ya había vivido momentos similares con la camiseta de la Universidad César Vallejo. Si en los últimos tiempos hemos vivido menos de estos actos racistas, mucho tiene que ver con Tejada. Un precursor en esta lucha.

Diciembre 2015

Por las semifinales del torneo Descentralizado se enfrentaban Melgar de Arequipa y Real Garcilaso del Cusco. Cuando se jugaban los minutos de descuento, le cobraron una falta al lateral Jhoel Herrera.

Desde varios rincones del estadio Monumental de la UNSA, de Arequipa, se dejaron escucharon insultos racistas y sonidos propios de los simios contra Herrera, quien reaccionó dando un ejemplo de templanza y dignidad: se quitó la camiseta y empezó a besar su piel. “Estoy orgulloso de mi raza, muy orgulloso y se lo hice saber a la hinchada”, recordó Herrera.

Febrero 2017

En medio de un partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, el atacante Julio Landauri botó la pelota fuera del campo por ataques racistas de hinchas cremas en el estadio Monumental.

El árbitro Eduardo Chirinos paró el encuentro y por los altoparlantes del recinto se hizo la advertencia: si los insultos continuaban se suspendía el cotejo. No tuvo que llegarse a ese extremo.

Aún no se define si el árbitro Coltescu será sancionado por su desafortunado comentario. Lo que sí queda claro es que los futbolistas se han unido para erradir estas pésimas prácticas. Para ganarle al racismo nos tenemos que poner la misma camiseta todos.

