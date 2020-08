El pasado miércoles, la ‘burbuja’ de la NBA en Orlando explotó y no por un tema de salud. Los jugadores del Milwaukee Bucks se negaron a presentarse al quinto juego de los playoff ante Orlando Magic, como protesta a los actos de racismo en la policía de Estados Unidos. Un boicot sin precedentes ente varios equipos del baloncesto, fútbol, fútbol americano, béisbol y tenistas se generó tras el reclamo del equipo de Wisconsin.





Fue justamente en Wisconsin en donde el afroamericano Jacob Blake fue perseguido y baleado por dos policías blancos. Sus tres hijos fueron testigos de cómo su padre, de 29 años, recibió siete disparos en su camioneta por el agente Rusten Sheskey. El ataque sucedió en Kenosha, a casi 70 kilómetros de Milwaukee, y fue difundido gracias a una grabación por celular.

Según sus abogados, Blake presenta lesiones en la columna vertebral y varios órganos comprometidos. El peligro de quedar paralizado de por vida es grande. Los basquetbolistas conocieron del hecho a primera hora del lunes, empezando las conversaciones para un boicot al día siguiente en el complejo de Disney.

La NBA se pronunció al respecto de cuándo se volverán a jugar sus partidos, pues los choques del jueves también fueron suspendidos. El ente anunció que esperan hacerlo el viernes o máximo el sábado. Para eso, habrá una reunión clave entre todos los involucrados en el baloncesto norteamericano. En situaciones normales, esta temporada deberá acabar en octubre.

Por otro lado, la MLS tiene todo listo para seguir con sus actividades el viernes, con el encuentro entre Montreal Impact y Toronto FC, ambos clubes de Canadá. Aún no hay fecha de reprogramación para los partidos suspendidos por las protestas ante el racismo. A diferencia del baloncesto, el fútbol norteamericano está en su temporada regular.

La WNBA, baloncesto femenino, también se sumó a los reclamos y paralizó sus partidos de miércoles y jueves. Esta liga también volverá el viernes con tres partidos, todo en su sede de Bradenton en Florida. Las Grandes Ligas de béisbol no demoraron mucho al volver el mismo jueves, aunque varios partidos han sido postergados por el ataque a Jacob Blakes.

El hóckey sobre hielo se sumó a última hora a esta iniciativa, suspendiendo sus duelos del jueves y viernes, reanudando sus actividades el sábado. El abierto de Cincinnati lo hará el viernes. No se descarta que los deportistas sigan con sus reclamos en contra del racismo y pedidos de cambios en las inter en pleno campo, como viene sucediendo desde hace algunos meses.

Orlando ha sido sede permanente de la NBA desde el reinicio de la temporada. Se paralizó por la pandemia del COVID-19. (Foto: AFP)

REVOLUCIÓN EN DISNEY

Luego de tres horas debatiendo la situación en el vestuario, los Bucks confirmaron su decisión ante los medios. Vistiendo polos de color negro con frases como ’Black lives matter’ (‘Las vidas negras importan’), ‘Black all the time’ (‘Negro todo el tiempo’) o ‘Black Challenge’ (‘Desafío negro’), sus integrantes dieron algunas declaraciones y leyeron un comunicado.

“Pese al abrumador pedido de cambio, no ha habido ninguna acción así que nuestra atención hoy no podía estar en el básquetbol”, leyó Sterling Brown, escolta del equipo desde 2017. “Pedimos justicia por Jacob Blake y que los policías asuman su responsabilidad”, complementó George Hill, base con dos temporadas en Milwaukee.

La negativa del Milwaukee desató una tormenta en la NBA, acostumbrada al orden y organización, que se vio obligada a suspender dos partidos más. En una reunión de emergencia entre todos los equipos, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers votaron a favor de la suspensión del torneo. Alex Lasry, vicepresidente de los Bucks, aprovechó su cuenta de Twitter para decir que hay cosas más importantes que el baloncesto.

“Demandamos cambios. Enfermo de esto”, tuiteó LeBron James, jugador del Lakers, en mayúsculas para expresar su molestia. La estrella del torneo abandonó la reunión minutos antes de su final. Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca, anunció que se comunicará con él. “El presidente Trump está dispuesto a trabajar con ellos”, declaró en el portal Politico.

Fuertes protestas se registraron en el lugar del ataque a Jacob Blake, a kilómetros de la sede del Maulwakee Bucks. (Foto: AFP)

El también yerno del jefe de estado norteamericano fue irónico sobre esta situación: “los jugadores en la NBA pueden darse el lujo de tomarse, tú sabes, una noche libre de trabajo. La mayoría de nuestros compatriotas no pueden darse ese lujo por sus finanzas”. “Me parece bonito que estén defendiendo esta causa, pero me gustaría verlos moverse para encontrar una solución concreta”, agregó.

Finalmente, en la mañana del jueves, se decidió continuar con los playoffs. Los jugadores esperan que los dueños de la franquicias tengan una lucha real contra los actos de racismo. Los tres partidos del miércoles serán reprogramados, es decir los Bucks y su ventaja de 3-1 ante Magic, Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets (2-2) y Blazers versus Lakers (3-1).

EL FÚTBOL TAMBIÉN SE SUMÓ

Hace un mes, la liga de fútbol en Estados Unidos organizó la ‘MLS is Back’ para que sus equipos tengan ritmo por la paralización debido a la pandemia del COVID-19. Su principal característica fue los mensajes contra el racismo en polos, mascarillas y hasta en el canto del himno, donde varios futbolistas y miembros de comandos técnicos se agachaban alzando un puño.

Estos reclamos nacieron por otro ataque de policías blancos a un hombre de raza negra. El 25 de mayo de este año, George Floyd falleció de asfixia pues el oficial Dereck Chauvin presionó la rodilla sobre su cuello. Minutos antes, había sido esposado y tirado boca abajo en el suelo. Una video por celular también ayudó a su difusión, en la que se escucha a Floyd decir “I can’t breathe” (No puedo respirar). Esta se volvió en la frase símbolo.

El mismo día que Milwaukee decidió no presentarse, la MLS tenía programado hasta seis partidos, de los cuales se jugó tan solo uno. Los futbolistas se unieron al boicot, suspendiendo el Atlanta United vs. Inter de Miami, Dallas vs. Colorado Rapids, Los Angeles Galaxy vs. Seattle Sounders, Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes, Real Salt Lake vs. Los Angeles FC. Solo se jugó el Orlando City 3-1 Neashville SC.

Futbolistas del Inter de Miami vistiendo polos con el lema 'Black Lives Matter' previo a la suspensión de su partido por la MLS. (Foto AP)

La MLS se pronunció sobre este incidente al decir que está “profundamente entristecida y horrorizada por el tiroteo sin sentido propiciado a Jacob Blake”. Agregaron que seguirán apoyando a la comunidad afrodestadounidense, incluyendo a sus jugadores y trabajadores, así como la lucha por la igualdad social.

“Apoyamos nuestros jugadores en su decisión de no jugar esta noche”, se lee en un comunicado del Portland Timbers. “Estamos en solidaridad con la comunidad afroamericana, con nuestros jugadores, nuestra ciudad y nuestros aficionados en la lucha contra la injusticia”, anunció Atlanta United.

CINCINNATI CON RETIRO

El tenis no fue ajeno a estos sucesos. Naomi Osaka, japonesa de raza negra, decidió retirarse a puertas de jugar la semifinal del abierto de Cicinnati. Tras un extenso comunicado, el jueves anunció que daba marcha atrás a esa decisión. Su partido ante la belga Elise Mertens fue postergado hasta el viernes.

“Antes de ser atleta, soy una mujer negra. Y como mujer negra siento que hay cosas más importantes que necesitan atención inmediata”, se leía en un comunicado escrito desde el bloc de notas de su celular y publicado en su cuenta de Twitter. Número 10 en el ránking de la WTA, finalmente accedió a llegar a un acuerdo con los organizadores.

De 22 años, Naomi Osaka ha sido campeona dos veces de un Grand Slam. Más allá de nacer en Japón, es hija de un padre haitiano. “Ayer me retiré del torneo en apoyo de la injusticia racial la continua violencia policial, ahora estoy lista y preparada para jugar ante mi rival tras una larga consulta con la WTA y USTA”, afirmo.

EL DEPORTE UNIDO

Otro deporte que reaccionó rápidamente fue el béisbol. Cuatro juegos de las Grandes Ligas (MLB) se postergaron, en uno involucrado un equipo de Wisconsin. Milwaukee Brewers no jugó contra Cincinnati Reds, Angels contra Astros, Dodgers contra Giants, así como San Diego Padres no lo hizo ante Seattle Mariners. Los jugadores volvieron a aprovechar el Twitter para expresar sus pensamientos.

“Hay problemas serios en este país. Para mí, y varios de mis compañeros, la injusticia, violencia, muerte y el racismo sistemático son algo profundamente personal. Nuestro equipo votó de manera unánime no jugar esta noche”, tuiteó Dee Goordon, de los Seattle Mariners. Finalmente, los encuentros se jugaron el jueves.

La WNBA, liga de baloncesto de mujeres, también suspendió sus partidos. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, las felicitó por esta medida. Al igual que sus pares del masculino, tampoco se jugaron los encuentros del jueves como medida de protesta ante el racismo. Se anunció que serán reprogramados en breve.

El fútbol americano y sus grandes clubes de la NFL decidieron suspender sus entrenamientos. Indianapolis Colts, New York Jets y Green Bay Packers no se presentaron a los trabajos, cuando quedan tan solo dos semanas para el inicio de la temporada. El golf se sumó a este apoyo con un comunicado. “Entendemos que ahora no es el momento apropiado para destacar nuestros programas y políticas sino para expresar nuestra indignación por la injustica”, expresaron.

Finalmente, el mismísimo Donald Trump se pronunció acerca de estas protestas, resaltando a los jugadores de la NBA. “Se han convertido en una suerte de organización política y eso no es algo bueno”, dijo, haciendo más evidente sus diferencias con los basquetbolistas de su país. “Sé que sus índices de audiencia son malos, creo que la gente está un poco cansada de la NBA”, afirmó.

Las Grandes Ligas del béisbol también se unieron al boicot. (Foto: AP)

