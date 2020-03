El coronavirus ha afectado a todo el mundo. La expansión del letal virus supuso una suspensión mundial de todas las actividades en donde se congregue gente y el fútbol no fue la excepción. Por tal motivo, el mediocampista croata del Barcelona, Ivan Rakitic, está cumpliendo una estricta cuarentena en su hogar. Al lado de su esposa y de sus dos hijas, el volante se dedica a realizar el plan deportivo en su gimnasio y relata que sólo ha salido de su domicilio una vez para tirar la basura.

“Sólo he salido a tirar la basura, que está a 50 metros y son los únicos que he hecho en el calle. Desde Nápoles ya me iba preparando a todo esto, hice bastantes compras”, relata a través de una pantalla el volante Ivan Rakitic.

El mediocampista comentó que la situación se veía venir desde el partido que sostuvieron Barcelona vs. Napoli por la ida de los octavos de final de la Champions League. Como lo hace durante los partidos de fútbol, el volante se anticipó a los hechos y relató que hizo bastantes compras con anticipación.

“Queremos aprovechar el tiempo para estar juntos. Estamos los cuatro. De lunes a viernes intentamos que las niñas hagan los deberes del colegio, que los pueden hacer por internet. Jugamos a profesores por la mañana, por la tarde juegos... pero aún bien. Hablaba con Raquel que es bonito compartir este tiempo entre los cuatro”, comentó en declaraciones compartidas por el diario Marca de España.

Ivan Rakitic llegó al Barcelona en la temporada 2014. (Getty)

Ivan Rakitic declara que si bien entrenar en casa no es igual que hacerlo con el balón, él está trabajando en su gimnasio para estar en la mejor forma posible y por ello leva una estricta serie de actividades con el personal del Barcelona.

“Tengo un gimnasio en casa y mi mujer está también muy enganchada. Vamos todos los días, algunos días por la mañana y tarde. Las niñas también lo disfrutan. Hemos montado como un cuarto de juego en el gimnasio y ellas pueden jugar y nosotros entrenarnos. Pocas veces hemos ido tanto al gimnasio y nos hemos sentido tan entrenados”, detalló.

Un punto preocupa mucho a Ivan Rakitic, si bien Croacia no está tan afectada por el coronavirus; sí le resulta agobiante el reciente terremoto que ha sufrido su nación.

“La situación por el virus en Croacia aún no es tan grave, pero el terremoto ha destrozado hospitales, casas... Había dos mujeres que han dado a luz esta noche entre las piedras. Quiero mandar muchos ánimos. Hemos hablado por el grupo de la selección y vamos a dar un gran ayuda porque de esta salimos todos juntos”, explicó Ivan Rakitic.

La liga española detuvo sus actividades deportivas culminada la fecha 27° del certamen. Hasta ese momento, Barcelona era líder con 58 puntos, seguido del Real Madrid con 56 unidades. A la par estaba jugando los octavos de final de la Champions League contra el Napoli. Por su parte Ivan Rakitic está a un partido de cumplir 300 con la camiseta blaugrana, en medio de su vinculación con el Sevilla para la próxima temporada.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

