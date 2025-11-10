El Rally Mobil Perú retoma su travesía y este fin de semana se disputa el Rally de la Primavera, una carrera en la ciudad de Trujillo, novedad para el mundo del automovilismo peruano, válido por la quinta fecha del mencionado campeonato.

Serán dos días de carrera con un total de 125.5 km de tramo cronometrado en ocho especiales, y otros 195 km de enlaces.

La fiesta empezará este viernes 14 con la largada promocional en la Plaza de Armas de Trujillo desde las 8 de la noche, luego del Shakedown, las pruebas libres que se correrá entre Simbal y Collambay durante la tarde.

En acción volveremos a ver a los pilotos que vienen de destacar en Caminos del Inca, como el reciente ganador de dicha prueba André Martínez, además de Eduardo Castro, ganador en el 2024. Y también dice presente Alex Heilbrunn, ganador de las dos últimas fechas del Rally Mobil Perú, en Cusco y Arequipa.

Además, habrá presencia internacional con la participación del piloto ecuatoriano Rubén Cuenca, que llegará con su Ford Fiesta Proto.

El sábado se correrán los primeros cuatro especiales entre Motil-Chota y Chota-Otuzco y el domingo se completa la prueba con los tramos entre Collambay, el Power State y los especiales Agropecuaria Laredo y Municipalidad de Laredo.

Clasificación categoría RC3

“Trujillo siempre ha tenido una gran afición por el automovilismo. Será una fecha decisiva, con mucha expectativa por parte del público y los equipos”, señaló Ramón Ferreyros, productor general del Rally Mobil Perú.

El Rally de la Primavera puede ser decisivo en el Rally Mobil Perú, ya que tras la carrera en Trujillo solo quedará una jornada para definir a los campeones. El certamen cierra con el Super Prime Copa de las Nacionales, programado para el 12 y 13 de diciembre en Lima.

Eduardo Castro es el actual líder del campeonato. | Foto: Rally Mobil

