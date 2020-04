Los que vieron jugar a Ramón Mifflin, dicen que su juego no tenía absolutamente nada que envidiarle al de, por citar un ejemplo, Sergio Busquets, una de las máximas figuras del Barcelona de España. El peruano tenía visión de juego, sentido de ubicación y una técnica riquísima. Siempre le daba el balón a un compañero, casi nunca se equivocaba. Por ello no fue casualidad ni mucho menos que, en su carrera, haya sido uno de los socios favoritos de Pelé en el mítico Santos y también en el New York Cosmos. Y, por si fuera poco, fue admirado y alabado públicamente por el mismísimo Diego Armando Maradona, quien es su gran amigo.

Aunque el exfutbolista, que cumplió el pasado 5 de abril 73 años, brilló con luz propia en las canchas, con el buzo de técnico las cosas no resultaron como él hubiera querido. En esa faceta, le cuenta a El Comercio, entre otras cosas, que una de sus misiones fallidas fue intentar hacer regresar al camino correcto al inolvidable Carlos ‘Kukín’ Flores. El volante, en su momento, fue uno de los mejores ’10′ que vio nacer el fútbol peruano.

-¿Cómo fue cumplir 73 años en cuarentena?

Ya soy un adulto mayor y tengo la paciencia para entender lo que estamos viviendo. Solo queda ponernos a disposición para que mejoren las cosas. Me saludaron muchos amigos que hice cuando jugué en Estados Unidos, Argentina y Brasil.

- ¿Qué futbolista del fútbol actual se asemeja a lo que era su forma de jugar?

Qué te puedo decir... comencé como un volante creador. Después Didí me ubicó de volante central y me pidió más marca para así poder tener un lugar en la selección. Chale era el ‘10’ y no quería dejar a nadie afuera. Me convenció de tener más sacrificio y me transformé en un volante mixto. Yo era como Busquets en el Barcelona. Sabe correr muy bien la cancha y tiene gran sentido de ubicación.

- ¿Cómo fue enfrentar al mejor Brasil de todos los tiempos en el Mundial de México 1970?

Para mí, ese Brasil fue el mejor de su historia y del mundo. Ahora, te voy a decir algo: ese Brasil no era completo. De mitad de cancha hacia adelante era el equipo ideal y tenía a Pelé. Pero, del medio hacia atrás daba ventaja. Tenían a Carlos Alberto que daba seguridad pero no tenían defensores exquisitos. Su arquero tampoco era de los mejores, solo era cumplidor.

Mifflin y Pelé coincidieron en el Santos de Brasil y el New York Cosmos de la NASL de Estados Unidos. (Foto: GEC)

-Dicen que ese 4-2 no graficó lo que se vio en la cancha. ¿Qué marcador sí lo hubiera hecho?

Nos hicieron goles fáciles. No fue la mejor actuación de Luis Rubiños, quien creo que fue gran arquero pero ese día estuvo muy nervioso. Si Rubiños hubiese estado como en otras tardes, en las que se ganó el titularato, otra hubiera sido la historia. Los goles que le hicieron fueron atajables.

-¿Eliminando a Brasil, Perú podía haber sido campeón del mundo en México 1970?

Claro que sí. Lo que pasa es que, por historia, siempre le hemos hecho buenos partidos a Brasil. Cómo olvidar ese partido de 1969, que tuvo la famosa bronca del Maracaná. Le jugamos de igual a igual e íbamos ganando 2-0. Luego de la bronca caíamos 3-2.

-¿Cómo fue la experiencia de jugar con Racing en el mítico ‘Cilindo de Avellaneda’?

Con Racing me fue muy bien en esa cancha. El día de mi debut me salió todo bien. Salí de portada en varias revistas. Todos los partidos jugué a gran altura.

Mifflin se carcaterizaba por ser un volante central con una gran visión de juego. (Foto: GEC)

-Enfrentó varias veces a Boca Juniors, ¿es cierto que ‘La Bombonera’ tiembla?

Tiembla en verdad por la estructura del estadio, es verdad. La gente salta y te da una sensación de que hubiera un temblor. Es como un anfiteatro, no hay pista de atletismo y las gradas están muy cerca de la cancha. Ahora, el estadio de Racing es perfecto para ver fútbol, porque es redondo. De cualquier tribuna ves muy bien el fútbol.

-Usted es muy amigo de Diego Armando Maradona, ¿siente, como dicen, que se están aprovechando de su imagen y ya no está para dirigir?

Trato de no escuchar esos comentarios. La ignorancia es atrevida. Maradona es sinónimo de fútbol, igual que Pelé. Maradona es quien mejor ha escrito en una cancha de fútbol lo que uno vive dentro. Él tiene el conocimiento, aunque quizá no se preocupó tanto en el tema de la metodología. Pero lo han ridiculizado con el problema que tiene. Me da una bronca tremenda cuando lo salen a imitar con un sarcasmo tremendo. Lo denigran por su enfermedad, me da mucha bronca porque lo que él tuvo fue una enfermedad. Me encantan los chistosos del humor, salvo cuando lo imitan a Diego.

En la actualidad, Diego Armando Maradona es técnico de Gimnasia. (Foto: AP)

-¿Era Maradona un buen amigo?

Es un ser humano increíble. Es cariñoso, buen padre y extraordinario hijo. Ayudaba mucho a sus amigos y quería compartir siempre su éxito económico. La gente sin saber lo ha juzgado de mala manera. Lo quiero muchísimo.

-Usted es muy amigo de Maradona y Pelé, ¿qué siente al saber que no mantienen una buena relación?

No, ellos no se llevan mal. Los medios han hecho esta historia. Diego lo admira mucho a Pelé. No sabes la alegría que me dio que sea Maradona quien empuje a Pelé en una silla de ruedas en un sorteo. Después, cuando Diego tuvo su programa en televisión, lo entrevistó y se le salió todo el amor hacia Pelé. El mito de su rivalidad lo han creado sus países. Es lo mismo que pasa con Cristiano y Messi, para la tribuna mantienen un personaje, pero luego son amigos.

-¿Fue mejor Pelé que Maradona?

No se puede comparar de ninguna manera. Fueron dos épocas distintas las que vivieron. Antes, a Pelé le permitieron muchas cosas que no le permitieron a Diego, y Diego tuvo que pelear con otro tipo de fútbol. Messi también está peleando en otro tipo de fútbol. Ahora se respeta más al rival y hay más cámaras. Y así, todo es muy distinto entre ambos. A Pelé, por ejemplo, lo agarraban a patadas y lo sacaron del Mundial con tremendos fouls.

- ¿Messi y Cristiano están a la altura de Diego y Pelé?

Cristiano es una muestra de cómo se valora en estos momentos el fútbol. Él es un atleta casi perfecto. Es increíble su condición física y es un superdotado en este sentido. Messi es talento puro. El talento no muere nunca.

Mifflin fue una de las principales figuras de aquella selección peruana que clasificó y jugó el Mundial de México 1970. (Foto: GEC)

- Pero pareciera que Messi no es tan líder como los otros tres...

Lo que pasa es que a Messi le sucede lo que pasó con Pelé. Pelé no tuvo barrio, se lo llevaron muy chico a Santos. Messi igual, que se lo llevaron a Barcelona. Pelé no tenía amigos personales. Ellos lideran desde lo futbolístico.

-¿Cómo fue enfrentar a la Alemania de Franz Beckenbauer y Gerd Müller en México 1970?

Eran futbolistas que solo los habíamos visto por televisión y por fotos. Antes no había mucho roce con europeos. Llegar al Mundial y enfrentarnos a estos monstruos era una motivación tremenda. Lo importante fue que no sentimos el peso, pues Alemania no nos pasó por encima. Hicimos un partido acorde a lo que se esperaba de nosotros. Los jugadores peruanos de esa época no tenían un roce internacional como ahora sí tiene la selección.

-¿El fútbol de ayer fue mejor que el de hoy?

Son distintas formas de ver el fútbol. Antes había más espectáculo. Hoy se mide el rendimiento por cómo juegas en equipo, lo individual ya pasó a un segundo plano. Ya no sirve solo con talento. Es difícil de describirlo.

PALMARÉS DE RAMÓN MIFFLIN

Club Título Año Sporting Cristal Primera División 1968 Sporting Cristal Primera División 1970 Sporting Cristal Primera División 1972 New York Cosmos (USA) North American Soccer League (NASL) 1977 New York Cosmos (USA) North American Soccer League (NASL) 1978 Sporting Cristal Primera División 1979

-Usted jugó en la NASL, la gran liga de Estados Unidos anterior a la MLS. ¿Siente que el fútbol en ese país evolucionó o está sobrevalorado por el gran marketing que posee?

En mis tiempos ya habían cracks. Sin embargo, la mayoría era de un corte de futbolistas aplicados físicamente. Sí habían pocos sudamericanos. Y, bueno, en los últimos años han llegado futbolistas en el ocaso de su carrera, pero ya se está renovando esa mentalidad. Ahora llegan muchachos como Flores o Ruidíaz. Antes solo se llenaba el estadio cuando jugaba Pelé, ahora hay canchas llenas todos los fines de semanas.

-¿Cómo era ser amigo de una leyenda como George Best?

Fue mi amigo cuando jugábamos en Los Ángeles. Lo conocí profundamente y era un jugador excepcional. Como ser humano también era extraordinario, pero su defecto fue ser alcohólico. La bebida le ganó. No podía controlarse ni separarse de ese vicio. Su licor preferido era el vodka. Se tomaba treinta vasos de vodka puros al día. Cuando lo veías, estaba metiéndose sus ‘tanganazos’ de vodka. Pero dentro de la cancha era muy hábil.

-Usted triunfó con el Santos de Brasil. ¿Qué consejo le daría a Fernando Pacheco para tener una buena carrera en el Fluminense?

Yo creo que ese chico ya está encaminado. Desde que lo vi en Cristal, yo sabía que era un jugador distinto. Ha llegado a un equipo lindo como Fluminense, que tiene una hinchada linda y mucha historia. Río es una ciudad peligrosa para un muchacho que quiere triunfar en el fútbol. Hay mucha chica linda detrás de los jugadores. Ojalá que no caiga en esas manos. Hay tiempo para todo y ya habrá momento para la diversión. A los 36 años te retiras con una buena cuenta bancaria y todavía estás enterito para disfrutar de la vida.

-¿Y a Carlos Zambrano?

Lo veo muy bien. Es un muchacho serio. Como a todo muchacho le gusta divertirse, pero es un buen ser humano. En Boca no puede darse la gran vida de salir por aquí o por allá. En Argentina no te lo permiten y Boca es muy complicado fuera de la cancha. El argentino es un público especial y te vigila.

Hasta donde jugó, Carlos Zambrano ha tenido buenas actuaciones en Boca Juniors. (Foto: GEC)

-¿A usted lo vigilaban?

Claro, te voy a contar una anécdota de cuando jugaba en Racing. En Argentina no concentrábamos. Teníamos que jugar ante River al día siguiente y fui a comprar un helado. Unos hinchas de Racing me encontraron, me dijeron mi vida y me mandaron a acostar (risas). Me recriminaron que eran las once de la noche y no debía estar en la calle. Allá te obligan a que te cuides.

-¿Es verdad que antes los futbolistas se podían tomar sus cervezas e igual jugaban bien?

Es verdad eso. Había jugadores también que tenían otras aficiones como los caballos. Era otra forma de encarar la vida porque no había concentraciones. Tampoco había tanto dinero en juego. Ahora el club hace una gran inversión en los jugadores. Como con Deza, que es un chico que tiene un talento increíble, pero hay que comprometerlo, hay que aconsejarle que no haga caso a chicas fáciles que llegan a su vida solo porque tiene dinero, o solo porque puedes gastar en una botella de whisky.

-¿Se arrepiente de haber comparado a Marcos Lliuya con el ‘Cholo’ Hugo Sotil?

No, no... yo no lo comparé, solo dije que tenía cosas del ‘Cholo’. El ‘Cholo’ es incomparable, olvídate. Dije que tenía parecido el freno de Sotil. Lliuya es un gran jugador y me atreví a recomendarlo con Percy Rojas. Hablamos para que Independiente lo vaya a ver en la Copa Libertadores, era el tiempo cuando se rumoreaba la llegada de Cueva. Pero me di cuenta que le faltaban cosas psicológicas para enfrentar un estatus internacional.

-Usted dio una entrevista hace años en la que dijo a Daniel Peredo que la mayoría de técnicos extranjeros llegan a estafar y a sorprender con su labia al fútbol peruano. ¿Sigue pensando lo mismo?

Ahora los técnicos se preparan más. Las escuelas de técnicos de Argentina te preparan bastante. Hoy los entrenadores trabajan con la computadora y te miden todo. Antes venían a hacer su carrera aquí. A mí me gustaban técnicos que dejaban enseñanzas como Roberto Scarone, Didí, etc. Ahora viene cualquier muchacho que termina su ciclo, le han dado recién su cartón y acá los dirigentes quedan deslumbrados. Para mí, el porcentaje más grande de técnicos debe ser de exjugadores. No puede haber un técnico que no haya tenido camarín. A nuestros exjugadores los tienen abandonados. Prefieren a un extranjero que viene con la tiza y la pizarra. Recuerdo que, en mi tiempo, habían dirigentes que decían: “mira las rayas que hace en su pizarra, parece una pista de aterrizaje, debe ser bueno”. Se impresionan fácil.

-¿Cómo lidia con la crítica hacia su persona en su faceta de comentarista deportivo?

Yo tengo una frase: no sabe más quien habla más. No me gusta hablar de mí. La gente está viendo el partido, yo no tengo que decirle que la paró con la derecha o izquierda, la gente mira eso. Yo debo orientar si lo hizo bien o pudo mejorar tal disparo. Lo más difícil es no interrumpir al narrador y saber entrar con el comentario dentro del partido.

-¿Qué consejos le dio a Carlos ‘Kukín’ Flores para que no tire su carrera el tacho?

Era un muchacho con unas condiciones brillantes y buena persona, pero él no se quería. Su enemigo más grande fue él mismo. Te mentía, me decía que ahora sí iba a cambiar y nada. Cuando lo tuve como jugador, me hacía tres partidos extraordinarios, luego se iba a celebrar y no aparecía en los próximos cinco partidos. Él nunca se quiso. Sin embargo, fue tan grande ‘Kukín’. Todo el Callao lo quería. Él creía que, por ser bueno, todo el mundo debía abrirle la puerta. No supo aprovechar su oportunidad y su talento.

Carlos 'Kukín' Flores es considerado como uno de los mejores volantes creativos de los últimos años en el fútbol peruano. (Foto: GEC)

¿Discutió mucho con ‘Kukín’?

Era un chico tan ignorante, en el buen sentido de la palabra. No me iba a entender. Hay gente que reconoce sus errores. Él sabía que estaba por el camino equivocado, pero creía que estaba bien. Es muy difícil describir su forma de ser. Creí que podía enderezarlo. Yo le pedía y le decía “tienes que jugar contra la 'U’, debes cuidarte y ser el mejor en la cancha”. Lo convencía y la rompía. Pero, después, no le daba bola a nadie. Vivía en su propio mundo. Él se quedaba en mi casa. Le permitimos muchas cosas.

-¿Ve en Yoshimar Yotún a su sucesor en la selección?

Yo me veo mucho reflejado en él. Hace lo que a mí me gustaba hacer: salir con la pelota bien jugada. Lanzaba y era de vez en cuando encarador. Me gusta mucho Yotún.

-¿Por qué tuvo una carrera corta como técnico?

Porque no nos han valorado nunca. Yo me di cuenta que tenía que hacer otra cosa. El dirigente no le da las oportunidades al técnico nacional. Los clubes estaban tan mal organizados que preferí dar un paso al costado. Para colmo, siempre estaba amargado. Tampoco tuve la suerte de dirigir a Cristal, que era mi sueño.

-¿Hay técnicos que se regalan a los clubes?

Pero son mil. Hemos visto hace poco que, sin ser castigado todavía por la federación, han llegado 20 currículums a la Videna para reemplazar a Solano. Hay muchos que quieren su puesto. Hay clubes que cobran a los empresarios por recibir a sus jugadores. Se ganan su porcentaje si firmas al jugador. Eso me aburrió.

PING PONG

Mifflin fue muy querido en cada club donde le tocó jugar. En Brasil lo hizo por el Santos. (Foto: AP)

-¿Didí o Ricardo Gareca?

Muy parecidos.

-¿Champions League o Copa Libertadores?

Champions League.

-El mejor futbolista de la Liga 1

Prefiero esperar a fin de año.

-¿Quién será campeón a fin de año?

El gran favorito está entre Alianza y la ‘U’.

-¿Le molestó en algún momento el apodo de cabezón?

Me lo puso mi hermano mayor, quien es militar retirado. Él me puso esa chapa. No me molestó nunca porque venía de familia. La gente no tiene la culpa (risas).

-¿Cuál fue su gran defecto como futbolista?

No era físicamente superdotado.

-¿Netflix o ir al cine?

Netflix.

-¿Cerveza, whisky o vino?

Vino.

-Julio César Uribe es...

El mejor jugador que salió de las canteras de Cristal.

-¿Dirigir a Cristal fue su gran frustración?

Fue mi gran sueño. Pensé que en algún momento me iban a llamar

