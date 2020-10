Conforme a los criterios de Saber más

“Todo fue simple. Yo no hice ningún trámite y solo firmé. Además, ya conocía el Himno Nacional, porque vivía acá y siempre lo escuchaba en las transmisiones radiales”. Ramón Quiroga, el primer futbolista extranjero que jugó por la selección peruana apeló a los recuerdos de hace 43 años, de cuando aún le decían ‘Chupete’ y no ‘Loco’, y se nacionalizó para atajar en las Eliminatorias del Mundial de Argentina 1978. Y también comentó sobre el tema del momento: la posible convocatoria de Gianluca Lapadula a la bicolor.

¿Gianluca Lapadula puede ser un buen aporte para la selección?

Puede ampliar el universo de jugadores para Ricardo Gareca y eso es positivo. Si se concreta, ojalá que no lo vean como un salvador: eso sería lo peor. Lo ideal es que se adapte al grupo rápidamente y que sume. Creo que eso es fundamental.

¿Más allá de sus condiciones como ‘9’?

Es un tema difícil. Para tomarlo con pinzas. Este chico ingresaría a un grupo muy unido, que ha logrado cosas importantes. Hay que ver cómo reaccionan los demás jugadores, especialmente los delanteros. Saber qué dicen Succar, Aldair Rodríguez, Valera, el mismo Ruidíaz o Farfán. Queda la sensación de que (Lapadula) llegaría (a la selección) por circunstancias anormales en una época anormal. Seguro que si (Paolo) Guerrero no estaba lesionado, no se hubiera insistido en tráerlo. No sé.

¿Se justifica el rechazo de un sector de la hinchada, que lo cuestiona por haber preferido intentar jugar por su natal Italia?

Al inicio no quiso aceptar la propuesta que le hizo Gareca. Ahora, no sé qué pasará por la mente de este chico. Tiene madre peruana, ¿no? Pero nunca en su vida visitó el Perú, a la familia que debe tener aquí. Eso es raro.

Imagen emblemática de Ramón Quiroga durante el partido ante Escocia (donde tapó un penal) en la primera fase del Mundial Argentina 78. (Foto: Agencias).

-‘Loco’ por siempre-

El ‘Loco’, con su look transgresor -cabello crecido, short enorme y medias caídas-, tuvo un debut auspicioso con la bicolor. Se estrenó el 20 de febrero de 1977, en Quito. Y fue fundamental para sumar un punto: se lució y atajó un penal al ecuatoriano Licciardi en el empate 1-1. Fue el primer peldaño para clasificar al Mundial de Argentina 1978, donde se haría famoso por atajar otro penal, frente al escocés Don Masson. Luego llegarían más triunfos y derrotas. Ya pasaron 43 años, y Quiroga sigue viviendo en el país, alentando a la blanquirroja.

¿Cuándo llegó al Perú, nunca pensó que terminaría jugando en nuestra selección?

Yo atajaba en las inferiores de Rosario Central y me llegó la oferta de Sporting Cristal, en 1972. Tenía 21 años y quería mostrarme. Perú me parecía una buena plaza, porque la selección había eliminado a Argentina del Mundial del 70 y aquí llegaban cracks de talla de Ángel Clemente Rojas, Miguel Ángel Converti y Miguel Tojo, y buenos arqueros como (Humberto Horacio) Ballesteros y (Néstor) Verderi. Me fue bien, y en 1976 volví a Argentina para jugar en Independiente, creo que ahí me dijeron para nacionalizarme".

Ramón Quiroga jugó por la Selección Peruana desde 1977 hasta 1985. (Foto 1: Getty Images / Foto 2: Difusión / Diseño: Depor)

La propuesta de jugar en una selección seduce a cualquier futbolista

La ventaja era que yo conocía a casi todos los que integraban la selección. Y el técnico Marcos Calderón me dio toda la confianza. Creo que Perú había tenido experiencias, digamos, no muy buenas en el puesto en el Mundial del 70 y las Eliminatorias para 1974 y por eso me buscaron. El presidente era Francisco Morales Bermúdez y dio todas las facilidades. Su hijo (Remigio) y un dirigente de Cristal hicieron los trámites, y cuando todo estaba OK, fui a firmar a la oficina de Migraciones en el Centro de Lima.

¿Un futbolista nacionalizado tiene una presión extra, sabiendo que debe marcar la diferencia?

La verdad, yo no la sentí. Como te dije, conocía a la mayoría de los que jugaban en la selección. En Independiente estuve con Percy Rojas y Soria, por ejemplo. No sé si este muchacho Lapadula, que creo ni siquiera habla español, podrá adaptarse al grupo. Eso es importante.

