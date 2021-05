Conforme a los criterios de Saber más

La ‘kriptonita’ de este ‘Superman’ tuvo nombre y apellido en el fútbol francés. Cuando Raúl Fernández vivía sus mejores momentos como golero de selección peruana, también experimentó el sinsabor de la exclusión en el fútbol francés. Claude Puel, hoy técnico de Miguel Trauco en el Saint Ettiene, llegó al Niza en el 2012, donde alternaba el golero nacional, y decidió marginarlo del equipo principal. Sin duda, fue uno de los golpes más duros que recibió Fernández en su trayectoria futbolística llena de matices y de momentos extremos. Hoy, ‘Superman’ aún trabaja para su redención con Binacional. Con 35 años, no quiere negarse la posibilidad de que su carrera vuelva a alzar la vuelo.

—¿La “U” siempre genera recuerdos?

Uno queda en la historia del club. Le di todo al club del que soy hincha desde niño. Ahora tengo como objetivo campeonar con Binacional.

—¿Esperas volver?

Uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante. De darse la oportunidad sería feliz, pero he aprendido con los años, que debo vivir el día a día.

—¿Quiénes son tus amigos arqueros?

Carvallo, Penny, Libman, Zubzuck, Pretell, Sotillo, Azurín.

Fernández coincidió con Leao Butrón en la selección peruana. (GEC)

—¿Qué técnicos marcaron tu carrera en el fútbol?

Ricardo Gareca y Juan Reynoso.

—Con mayor madurez, esperas reinventarte bajo los tres palos…

Voy camino hacerlo. El profesor Rubén Darío Insúa también me ha dado confianza, será importante para el grupo.

—¿Regresar a la selección es un objetivo pendiente?

Uno trabaja y con el fruto de los partidos, se llegará.

—Pedro Gallese se consolida en la MLS. ¿Cómo describes su momento?

Sigue destacando, y mantendrá su nivel para seguir como titular en la selección. Se lo ha ganado bien. Tiene una gran calidad.

—¿Qué recuerdos del fútbol francés? Hoy en día, Miguel Trauco destaca tras haberla luchado

Es una liga dura, la adaptación es muy difícil. La comunicación. Los mismos franceses son racistas con los sudamericanos. Trauco tiene calidad, está destacando, lo miran diferente.

—¿Sufriste de racismo?

Sí, el técnico que me llevó al Niza fue cesado, y llegó Claude Puel, que es entrenador de Miguel Trauco, y me metió congeladora, trataba de aburrirme, me hacían entrenar solo, pero seguía perseverando,pero no me dieron más chance. Pero estaba feliz, estaba en una hermosa ciudad, el tema era que había preocupación por parte del comando técnico de la selección, era el titular y no estaba jugando.

—Coincidentemente es el mismo técnico de Trauco en Saint Etienne

Ese técnico es especial. Llegó a Niza y sacó a todos los sudamericanos, el equipo mermó su rendimiento. Poco a poco se fue dando cuenta que no era la forma correcta. Se creía superior.

—Luego de Francia, en la MLS, tuviste buenas actuaciones.

El primer año jugué el campeonato de las estrellas. Fue una experiencia única, pero hubo problemas con el agente. Al final terminé volviendo al Perú, no era el momento. Todo ese fastidio y cólera, que no supe llevar. Me pasó factura el nivel, vinieron las lesiones, pero son cosas que pasaron.

—¿El agente truncó tu crecimiento en el exterior?

Era algo que no lo podía creer. Yo no ocupaba plaza de extranjero en la MLS. Hoy en día los representantes hacen daño al fútbol, son gente que solo piensan en llenarse los bolsillos de dinero, no les importa la persona, solo el futbolista. Uno cuando es joven piensa que son amigos, pero no es así. Hay un Dios que todo lo ve y tarde o temprano pasa factura.

Raúl Fernández alterno en el Niza durante dos años, desde el 2011 al 2013. (Foto: Niza).

—¿Desde ahí te manejas solo?

Aquí no necesito un representante. A veces piensan que el jugador es ignorante para cerrar un contrato,

—¿Es sacrificado ser arquero?

Es el puesto más ingrato en el fútbol. El arquero no tiene revancha como el “9”. Te podrás tapar un penal, pero el error queda.

—¿Algún portero con proyección en Liga 1?

Ángel Zamudio. Campeonó el clausura con Ayacucho. Hay que ponerle más atención y levantarle la confianza. Me pareció injusto no que no haya salido el mejor arquero del 2020.

—¿Qué dicen en casa tus hijos sobre el apelativo de Superman?

De niño veía muchos dibujos y me creía que podía volar como Superman, hasta un día me quedé colgado en mi escalera de caracol, estuve como cinco meses lesionado. Cuando empecé a jugar profesional me dio risa el apelativo y quedó en el fútbol. Quisiera ser Superman, pero no es así (risas).

Raúl Fernández lamentó mucho la pérdida del ex golero de la selección, Miguel Miranda. (Instagram)

—¿Y qué dicen tus hijos?

¿Eres “Superman? Entonces, ándate volando (risas). ¿Vas a ir a concentrar? Ándate volando.

—¿Con qué atajada te quedas?

Por la transcendencia, la final con la “U”, está tatuada. Con ese partido coroné. Fue un paso importante para obtener la estrella “25”. Con la selección, el partido que ganamos a Chile con gol de Farfán, o el de Ecuador con gol de Pizarro.

—¿Sorprendió la salida de Leao Butrón en Alianza?

Cuando estás en el mejor momento todos te quieren. Lo trataron mal. Ya no hay respeto por los años que le dio a su club, mira lo que sucedió con Casillas. Para mí es un ídolo, siempre soñaba con atajar como él.

—¿A qué goleros seguías en tus inicios?

Miranda, Balerio, Ibáñez. Tuve oportunidad de trabajar con Miranda, ser amigo, escuchar sus anécdotas, me dio mucha pena su partida.