Raúl Ruidíaz quiere jugar en Europa, pero no tiene propuestas | VIDEO

Lo dijo. El goleador peruano Raúl Ruidíaz confesó que uno de sus más grandes anhelos es jugar en Europa, pero reconoció que no ha recibido propuestas para cumplir ese sueño.

"Comparar una liga americana y decir que es de bajo nivel, cuando los jugadores son competitivos y los equipos tienen mucho dinero, donde los escenarios son totalmente diferentes, es no saber nada de fútbol. De la gente no vivo, no me da de comer. Yo quisiera jugar en Europa, pero si no hay propuestas, qué se puede hacer. Me vino la oferta de la MLS y lo acepté porque me pareció muy tentativa", indicó Raúl Ruidíaz a América Televisión.

Hoy en el Seattle Sounders de la MLS, el exdelantero del Monarcas Morelia de México recordó que tuvo una temporada importante en Estados Unidos, donde marcó 13 goles.

"Desde que llegué, me ha ido muy bien. No cerré el año como hubiera querido, pero en lo personal todo perfecto", soltó.

Raúl Ruidíaz volverá a la acción con el Seattle Sounders en la MLS a inicios de marzo, cuando reciba al Cincinnati.



Antes, afrontará un torneo amistoso (Mobile Mini Sun Cup), donde enfrentará a Houston Dynamo, Portland Timbers y Dallas, el 9, 13 y 16 de febrero, respectivamente. Seattle tiene planeado cerrar su pretemporada ante el Nacional de Uruguay.