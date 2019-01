Real Betis vs. Espanyol EN VIVO vía DirecTV Sports: juegan por los cuartos de final de la Copa del Rey

Real Betis vs. Espanyol EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue los cuartos de final de la Copa del Rey en el estadio RCDE Stadium Cornellá este jueves desde las 19:30 horas (hora local, 1:30 pm. hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports.

El Espanyol recibe el Betis este jueves (19:30 horas / beIn LaLiga) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. La competición del KO debería convertirse en un pequeño oasis para el conjunto blanquiazul, y es que en la Liga los hombres de Rubi solo han sumado tres puntos de los últimos veintisiete posibles.

Después de caer con contundencia en Ipurúa contra el Eibar (3-0), el Espanyol tiene la obligación de ofrecer una buena imagen ante su afición y demostrar que todavía quedan retos para alcanzar. Eliminar el Betis implicaría disputar las semifinales de la Copa, un hito que los periquitos no consiguen desde la temporada 2014/15.

Rubi tendrá que intentar parar el siempre dinámico Betis de Quique Setién sin sus hombres de confianza en la línea defensiva. Naldo, David López y Oscar Duarte siguen en la enfermería, por lo cual Hermoso -que todavía se está recuperando- y Lluís, del filial, son las únicas opciones del técnico. En el resto de líneas, el entrenador catalán podrá alinear su once habitual, con futbolistas fijos como el mediocampista Sergi Darder o el delantero Borja Iglesias, que podrían salir de inicio.

El Betis, por su parte, no renuncia a nada. Quique Setién ya demostró en la anterior eliminatoria contra la Real Sociedad que cree en las posibilidades de su equipo en la Copa. Contra los vascos el entrenador verdiblanco alineó un once lleno de titulares y todo apunta que esta vez volverá a apostar por sus mejores futbolistas. Setién, eso sí, no podrá contar con Giovanni Lo Celso, que fue expulsado en Anoeta.

Real Betis, con Diego Lainez, busca la ventaja en la Copa del rey ante Espanyol. (Foto: AFP)

El balance de las últimas cinco visitas de los andaluces en el campo del Espanyol se ha saldado con dos victorias, dos derrotas y un empate. Durante este curso, los verdiblancos ya se han medido a los de Rubi en el RCDE Stadium en la jornada 16, un choque que finalizó con un marcador de 1-3 para el cuadro sevillano. Aunque los hombres de Rubi se pusieron por delante en el marcador con un gol de Sergio García, el Betis acabó remontando gracias a las dianas de Lo Celso, Tello y Duarte en propia portería.

Todo o nada para el Espanyol. Un mal resultado en casa condenaría sus aspiraciones en la Copa del Rey y provocaría el desencanto de una afición cada vez más desilusionada por los resultados ligueros. Una victoria, en cambio, permitiría alcanzar las semifinales del torneo y animaría un grupo que este domingo se enfrentará al temible Real Betis en la Liga.



Con información de EFE