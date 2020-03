El Espanyol empató 1-1 con el Real Betis este jueves en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta la próxima semana en el feudo del equipo sevillano.

Borja Iglesias remató a puerta vacía un balón rematado previamente por el argentino Pablo Piatti (26) para adelantar al Espanyol, pero a diez minutos del final el paraguayo Antonio Sanabria igualó rematando un pase de Sergio León (81).

El empate prolonga la difícil racha del Espanyol, que sólo ha ganado tres de sus últimos trece partidos oficiales, y permite al Betis afrontar la vuelta con la pequeña ventaja de haber marcado como visitante.

El Betis se hizo con el control del balón frente a un Espanyol, que esperaba para salir al contraataque, pero el equipo andaluz se perdía en pases sin profundidad.

Al cuarto de hora, el portero del Betis Joel tuvo que volar para detener un remate de Cabeza de Baptistao.

En la contra que siguió a la acción espanyolista, Sergio Canales, uno de los hombres más activos del Betis, soltó un disparo desde la frontal que rechazó el meta Roberto Jiménez.

El partido se fue acelerando con intercambio de golpes, hasta que el Espanyol llegó por la derecha para poner un balón al área donde acabó apareciendo Borja Iglesias para hacer el 1-0 (26).

El tanto en contra fue un acicate para el Betis, que en la segunda parte adelantó líneas y puso asedio a la portería defendida por Roberto, que acabó siendo el héroe de su equipo.

El paraguayo Antonio Sanabria, al que algunas informaciones de prensa colocan como cedido en el Génova próximamente, avisó con un disparo desde la frontal ajustado al palo que sacó Roberto echándose al suelo (66).

El meta espanyolista volvió a lucirse en un disparo cruzado de Marc Bartra (76), pero cuando faltaban diez minutos apareció otra vez Sanabria para culminar un rápido contraataque verdiblanco con el gol que ponía el empate 1-1.

Los últimos diez minutos fueron un intercambio de golpes, pero el marcador ya no se movería.

La ida de cuartos de final de la Copa del Rey se cerrará esta noche con el partido que disputarán el Real Madrid y el Girona.

El miércoles, el Sevilla ganó 2-0 en su campo al Barcelona tomando ventaja de cara a la vuelta la próxima semana en la capital catalana.

En un partido muy igualado, Pablo Sarabia remató un centro desde la izquierda para abrir el marcador (58), antes de que Wissam Ben Yedder repitiera jugada para marcar el 2-0 (76).

El martes, el Getafe también cobró ventaja de cara a la vuelta de los cuartos al ganar ganó 1-0 al Valencia.

A falta de un cuarto de hora para el final de un encuentro muy igualado, Jorge Molina se encontró un balón en el área para soltar a bocajarro un disparo que supuso el 1-0 (77) definitivo.

PREVIA

El Espanyol recibe el Betis este jueves (19:30 horas / beIn LaLiga) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. La competición del KO debería convertirse en un pequeño oasis para el conjunto blanquiazul, y es que en la Liga los hombres de Rubi solo han sumado tres puntos de los últimos veintisiete posibles.

Después de caer con contundencia en Ipurúa contra el Eibar (3-0), el Espanyol tiene la obligación de ofrecer una buena imagen ante su afición y demostrar que todavía quedan retos para alcanzar. Eliminar el Betis implicaría disputar las semifinales de la Copa, un hito que los periquitos no consiguen desde la temporada 2014/15.

Rubi tendrá que intentar parar el siempre dinámico Betis de Quique Setién sin sus hombres de confianza en la línea defensiva. Naldo, David López y Oscar Duarte siguen en la enfermería, por lo cual Hermoso -que todavía se está recuperando- y Lluís, del filial, son las únicas opciones del técnico. En el resto de líneas, el entrenador catalán podrá alinear su once habitual, con futbolistas fijos como el mediocampista Sergi Darder o el delantero Borja Iglesias, que podrían salir de inicio.

El Betis, por su parte, no renuncia a nada. Quique Setién ya demostró en la anterior eliminatoria contra la Real Sociedad que cree en las posibilidades de su equipo en la Copa. Contra los vascos el entrenador verdiblanco alineó un once lleno de titulares y todo apunta que esta vez volverá a apostar por sus mejores futbolistas. Setién, eso sí, no podrá contar con Giovanni Lo Celso, que fue expulsado en Anoeta.

Real Betis, con Diego Lainez, busca la ventaja en la Copa del rey ante Espanyol. (Foto: AFP)

El balance de las últimas cinco visitas de los andaluces en el campo del Espanyol se ha saldado con dos victorias, dos derrotas y un empate. Durante este curso, los verdiblancos ya se han medido a los de Rubi en el RCDE Stadium en la jornada 16, un choque que finalizó con un marcador de 1-3 para el cuadro sevillano. Aunque los hombres de Rubi se pusieron por delante en el marcador con un gol de Sergio García, el Betis acabó remontando gracias a las dianas de Lo Celso, Tello y Duarte en propia portería.

Todo o nada para el Espanyol. Un mal resultado en casa condenaría sus aspiraciones en la Copa del Rey y provocaría el desencanto de una afición cada vez más desilusionada por los resultados ligueros. Una victoria, en cambio, permitiría alcanzar las semifinales del torneo y animaría un grupo que este domingo se enfrentará al temible Real Betis en la Liga. Con información de EFE