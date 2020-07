Betis derrotó 3-2 al Girona en un electrizante partido por la fecha 20 de LaLiga Santander. El encuentro se desarrolló en el estadio Benito Villamarín y significó el estreno oficial del mexicano Diego Lainez.

Un penal transformado por Sergio Canales en el descuento final (90+4) permitió al Betis imponerse 3-2 en casa al Girona, en un duelo directo entre dos equipos que buscan los puestos europeos.

Cristian Tello había adelantado a los andaluces en el minuto 12, pero los catalanes remontaron provisionalmente antes del descanso, con dianas de Aleix García (36) y del marfileño Seydou Doumbia (44).

Lorenzo Morón (54) había igualado a dos y el empate se mantuvo hasta ese penal convertido por Canales en el último suspiro, para desatar la fiesta en las gradas del estadio Benito Villamarín.

Es la primera victoria para el Betis desde la lograda a mediados de diciembre en el terreno del Espanyol. Desde entonces, el equipo de Quique Setién había encadenado tres partidos ligueros sin victoria (dos derrotas y un empate).

En la clasificación, el Betis recupera el séptimo lugar, que había cedido provisionalmente el sábado al Valencia, que ganó en 2-1 en Vigo y que vuelve a quedar a tres puntos de los verdiblancos.

LA PREVIA Real Betis y Girona lucharán por acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacional europeos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Benito Villamarín.

Real Betis vs. Girona: horarios del partido Ecuador - 6:00 a.m. Perú - 6:00 a.m. Colombia - 6:00 a.m. México - 5:00 a.m. Bolivia - 7:00 a.m. Chile - 4:45 p.m. Argentina - 8:00 a.m. Uruguay - 8:00 a.m. Paraguay - 8:00 a.m. España - 12:00 p.m.

El encuentro de Real Betis podría marcar el estreno del mexicano Diego Lainez, flamante fichaje procedente del América. El volante apareció en la lista de convocados que entregó el entrenador, confiado en que se adaptará rapidamente al equipo.

Dijo Edgar Allan Poe: “Más cuerdo es el que acepta su propia locura" 📗👀👌#RealBetisGirona pic.twitter.com/rNFkHjhEo4 — Real Betis Balompié (@RealBetis) 19 de enero de 2019

Real Betis afrontará este compromiso, motivado por su clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey tras igualar contra Real Sociedad. No obstante, en la liga española registran tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate

A estas alturas de la competición, Real Betis marcha en la séptima posición, con 26 puntos. En la previa, el técnico Quique Setién elogió a su rival de turno, Girona.

"Es un gran equipo, siempre nos ha comprometido mucho, tiene buenos futbolistas, hace muy bien las cosas y no va a ser fácil. Habrá alternativas porque no es un equipo que se meta atrás y nos va a apretar. Es un gran equipo y hay que tenerle en cuenta", comentó Setién en conferencia de prensa.

Girona ha empatado en sus tres recientes presentaciones y, antes de ello, tuvo dos derrotas seguidas. Un nuevo tropiezo está prohibido si quiere escalar del noveno casillero, que ocupa con 24 unidades.

Real Betis vs. Girona: probables alineaciones

Real Betis: Pau López, Aissa Mandi, Marc Bartra, Sidnei; Antoinio Barragán, Giovani Lo Celso, Andrés Guardado, Sergio Canales, Cristian Tello, Joaquín y Antonio Sanabria.

Girona: Bono, Pedro Porro, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe, Valery Fernández, Douglas Luiz, Pere Pons, Borja García, Portu y Seydou Doumbia.