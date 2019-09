La revolución Real Madrid aún no tiene a ese líder futbolístico que pinte de blanco las trincheras contrarias. Eden Hazard, el hombre contratado para esa misión no aparece como se le espera, mientras que las otras grandes contrataciones de los merengues tampoco han convencido al exigente tribunal del Santiago Bernabéu en este inicio de temporada.

Es sintomático que así como la temporada pasada fue Vinícius Júnior quien ilusionó a los madridistas, ahora lo es el brasileño Rodrygo, de solo 18 años y que debutó con gol la semana pasada en el primer balón que tocó ante el Osasuna por la Liga.

► Real Madrid: Eden Hazard manifestó qué es lo que necesita para ganar confianza

► Eden Hazard: las críticas, el supuesto sobrepeso y el diálogo con Zidane tras el derbi ante el Atlético

Es justamente el gol lo que se le critica a Eden Hazard. El belga, que llegó del Chelsea tras ganar la Europa League y fue Balón de Plata en el Mundial de Rusia con la selección belga, ha jugado 266 minutos de manera oficial con el Real Madrid. Apenas cuatro partidos en los cuales solo en uno ingresó desde la banca de suplentes y en los otros tres fue titular, aunque siempre fue sustituido.

En los 266 minutos en cancha, apenas ha realizado tres disparos al arco y si bien posee un alto índice de efectividad en sus pases en campo contrario (85,4%), no ha dado un pase gol hasta el momento, según data del portal de estadística Opta.

Cifras de Hazard según Opta en la Liga. En Champions jugó 70 minutos ante el PSG. (Captura)

“Lo imagino con un gol”, ha dicho Hazard sobre el partido de este martes ante el Brujas por la segunda jornada de la Champions League (11:55 a.m.)."Creo que falta un gol o una asistencia para empezar a remontar", sigue haciendo énfasis en ello, en la eficacia frente al arco en esta temporada, ya que la campaña pasada marcó 18 tantos en el Chelsea.

“Me siento bien, es cierto que la gente espera mucho de mí y yo también, y personalmente lo puedo hacer mejor. Tengo que ser yo el primero que demuestre que puedo ser el mejor del mundo”, ha declarado el belga en la previa del duelo ante Brujas por la Champions. El nuevo reto del volante está planteado y deberá empezar a cumplirlo antes de que en las tribunas la poca paciencia de los hinchas merengues se agote.

Sin embargo, más allá de los fríos números que no mienten, la deuda de Hazard es enorme. No pesa en la cancha, no marca diferencias. Se lo ve lento, falto de explosión. La habilidad que lo llevó a Madrid parece haberse quedado en Londres.

Goleadores Karim Benzema 5 Gareth Bale 2 Casemiro 1 Toni Kroos 1 Vinícius Jr. 1 Lucas Vásquez 1 Rodrygo 1

Asistencias Dani Carvajal 3 Gareth Bale 1 Karim Benzema 1 Casemiro 1 Toni Kroos 1 Luka Modric 1 Vinícius Jr. 1 James Rodríguez 1 Raphael Varane 1 Marcelo 1

LAS CONTRATACIONES

James, un buen jale sin costo

Hazard recién pudo debutar hace dos semanas en el duelo ante el PSG por la Champions (derrota 3-0 en París), debido a que empezó la temporada con una lesión muscular. Falto de competencia oficial, le ha costado asumir la conducción del equipo. Esta tarea ha recaído en James Rodríguez, quien en un inicio no era considerado por Zinedine Zidane.

James, que estuvo a préstamo en el Bayern Múnich y para esta temporada buscaba nuevo club -el Atlético de Madrid fue una opción-, ha jugado seis partidos (314 minutos), no ha marcado tantos pero ha dado una asistencia. No son grandes números, pero sí se destaca que el colombiano ha sido el factor futbolístico para que el Real Madrid tenga pasajes de buen juego.

James Rodríguez ha sido titular en el inicio de temporada. (Foto: EFE) JuanJo Martín | EFE

El bosnio y el gol

Luka Jovic llegó procedente del Eintracht Frankfurt con 27 goles en la temporada 2018-19. En los apenas 218 minutos que ha jugado en siete partidos (dos de titular) no ha podido marcar y ni siquiera tiene remates al arco.

El portal español defensacentral.com asegura que el serbio es más efectivo cuando es titular que cuando salta al campo desde banco de suplente. En el Frankfurt marcó 24 tantos en 35 encuentros empezando desde el inicio y solo 2 goles en los doce que fue suplente.

A Jovic, el VAR le anuló un tanto ante Osasuna. (Foto: AFP) OSCAR DEL POZO | AFP

Las esperanzas

Vinícius Jr. y Rodrygo, de 19 y 18 años, respectivamente, han iluminado al Real Madrid con la alegría brasileña de su juego. Sin embargo, el primero apenas lleva un año en España mientras que el segundo llegó para esta temporada.

Como se recuerda, Vinícius Jr. tuvo la confianza de Santiago Solari luego de la salida de Julen Lopetegui la temporada pasada. Sin embargo, con la llegada de Zidane perdió el protagonismo que espera retomar esta temporada.

Rodrygo, a su vez, apenas ha debutado en el primer equipo, aunque no fue considerado para el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid (0-0), y sigue jugando en el Real Madrid Castilla, donde es una de las figuras del equipo.

"Es jugador de la primera plantilla, me alegro de lo que pasó el otro día pero él sabe que vamos a ir poco a poco", ha dicho Zidane del joven brasileño.

Rodrygo marcó un tanto en la victoria ante Osasuna. (Foto: AFP) OSCAR DEL POZO | AFP

El Real Madrid aún no encuentra a su galáctico para hacer la revolución futbolística que involucraba el retorno de Zidane al banco. Hasta ahora quien se ha levantado como líder es el francés Karim Benzema. Con 5 goles es el goleador del equipo que lidera la Liga con 15 puntos, uno más que el Granada y el Atlético de Madrid, y 2 más que el Barcelona, la Real Sociedad y el Sevilla.

El Santiago Bernabéu sigue esperando al galáctico prometido. Los 100 millones de euros invertidos en Eden Hazard hasta el momento no se ven en el campo. Al belga se le acusa de su escaso peso futbolístico dentro del campo y sus kilos demás que lo hacen ver fuera de forma. El Real Madrid sufre esa falta de magia blanca.