Real Madrid: Eden Hazard volvió a reiterar su deseo de jugar en la 'Casa Blanca'

El nombre de Eden Hazard sonó con mucha fuerza, en los principales medios europeos, como uno de los posibles reemplazantes de Cristiano Ronaldo en Real Madrid previo al inicio de la temporada. Al final, el fichaje no se concretó, aunque el sueño del belga sea jugar en España.

El reciente sábado, Eden Hazard, de excelente presente en los 'Blues', confesó su deseo de estar jugar en tierras españolas en entrevista a la cadena BT Sport. "Te diré la verdad, tras el Mundial me quería marchar porque mi sueño es jugar en España", afirmó el futbolista de 27 años.

"Cuando hablé con el club y con el entrenador, les dije ‘ok, si no queréis que me marche, me quedo sin problema’. Estoy feliz aquí y creo que fue la decisión correcta", agregó Eden Hazard, que fichó por el Chelsea para la temporada 2012-13, procedente del Lille francés.

Por último, Eden Hazard dejó la incertidumbre por permanecer en Inglaterra o cambiar de aires. "Me quedan dos años más de contrato. Puedo firmar uno nuevo o quizá no. No lo sé", indicó el talentoso volante, que lleva seis goles en la presente edición de la Premier League.