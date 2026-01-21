El último martes, Real Madrid goleó por 6-1 a Mónaco en un partido por Champions League y el autor del segundo gol fue el joven futbolista Franco Mastantuono. El argentino de 18 años, de quien se tenía algunas dudas respecto a su rendimiento en la ‘Casa Blanca’, habló con la prensa y respondió a sus detractores.

Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde el argentino firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas seis temporadas. Tras la firma, Mastantuono recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 30. | Crédito: realmadrid.com

“Ni soy el nuevo Messi ni la peor compra del Madrid”, sentenció ante la prensa al término del encuentro. Asimismo, también se refirió a algunos errores de su equipo y defendió a Vinicius de las pifeas: “No somos idiotas, sabemos lo que hacemos mal. Lo que pasó con Vini es comprensible, pero no es justo que sólo él sea el que reciba los silbidos”.

Más allá de eso, Mastantuono también se dio el tiempo Para bromear con respecto a su cambio de look, ya que ha vuelto a utilizar el mismo que tenía cuando apenas aterrizó en Madrid: “Estaba más lento y más pesado con el otro look, me aburro con el pelo y vamos probando”.