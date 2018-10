Real Madrid: Lopetegui pidió que no lo miren como un "entrenador abatido"

Su futuro es incierto. Alrededor de él se tejen historias de una supuesta salida del Real Madrid pero eso a Julen Lopetegui no lo incomoda. El entrenador se mantiene firme en sus ideas, en recuperar pronto el paso con la 'Casa Blanca' y afrontar lo que se viene: Champions League y el clásico ante FC Barceloa. Eso sí, lanzó una advertencia.

"Si esperaban ver un entrenador hundido o abatido no me miréis a mí. Al contrario, conservo la máxima ambición", dijo Julen Lopetegui en una conferencia de prensa en Valdebebas donde se habló más de su supuesta salida que del encuentro por Champions League ante Viktoria Plzen, este martes en el Santiago Bernabeu.

Julen Loepetgui aseguró que vive el día a día con absoluta normalidad y centrado en el futuro inmediato. "Lo que yo he aprendido en este club es a luchar y yo lo tengo grabado a fuego y vamos a luchar por revertir una situación que no es la mejor, pero estamos a tiempo de revertirla", señaló.

Los rumores de su salida no hacen tambalear a Julen Lopetegui. "No estoy pendiente de lo que dicen. Estoy pendiente de mis jugadores y de los rivales. Estamos pendientes de lo que tenemos que estar, si no no sería entrenador de fútbol y menos del Real Madrid", agregó.

Sobre la falta de efectividad en Real Madrid, que este sábado consiguió festejar después de 481 minutos sin lograrlo, Julen Lopetegui manifestó que los resultados llevan una gran relación con gol, pero que estos "se consiguen a través del buen juego. Mejoraremos lo que hemos hecho bien y matizaremos esas cosas a mejorar".