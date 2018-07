El entrenador del Paris Saint-Germain francés, el alemán Thomas Tuchel, dijo tras la victoria de su equipo por 3-2 contra el Atlético de Madrid en Singapur que cree que el delantero uruguayo Edinson Cavani se va a quedar en el club galo.

"Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo", manifestó Tuchel tras el partido correspondiente a la 'International Champions Cup' en el Estadio Nacional de Singapur.

Tuchel destacó la "mentalidad" de sus futbolistas, especialmente los más jóvenes, que supieron rehacerse tras los dos goles del empate rojiblanco en los últimos minutos y ganaron con un tanto del delantero franco-moldavo Virgiliu Postolachi en el tiempo añadido.



Tuchel hablando de la continuidad de Cavani en el 7:30 minutos (Video: YouTube)

Tuchel responde sobre si Edinson Cavani se quedará en el PSG. (Video: YouTube/Foto: Captura de pantalla)

"Era complicado jugar este partido y la actuación en la segunda parte fue muy buena. El equipo está bien asentado. Jugamos un buen segundo tiempo y tuvimos un buen final para estos dos encuentros", añadió.

Respecto al Atlético de Madrid, dijo que es un equipo "increíble" con un gran entrenador, mentalidad y jugadores "muy fuertes", y lo situó entre los candidatos al triunfo en la Champions League.

"De verdad que tiene mucha 'chance' este año y tiene opciones de pelear por la 'Champions'. Tiene opciones de llegar a la final y pelear por ella", finalizó.



EFE