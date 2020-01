Zinedine Zidane se mostró convencido este sábado de haber crecido y ser “mejor entrenador” desde su último paso por el Real Madrid antes de enfrentarse el domingo al Atlético de Madrid por la Supercopa de España en Yedá (Arabia Saudí).

“La verdad es que sí, me veo mejor, me veo bien, me veo progresando”, respondió Zidane a la pregunta de si se ve mejor técnico que el que ganó tres ‘Champions’ seguidas, en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en el estadio King Abdullah.

“Aprendemos de las situaciones, de la gente y yo escucho mucho porque hay gente muy válida conmigo. Eso hace que progrese como entrenador, como persona y ese es siempre mi objetivo”, añadió Zidane, que cerca de un año después de volver a hacerse cargo del Real Madrid tiene ocasión de ganar otro título.

Zidane: "Jugar finales está en el ADN del club"

Preguntado por cómo ha logrado recuperar un equipo que la pasada temporada vivió una campaña negra, Zidane se limitó a afirmar que con “trabajo, cada día y con paciencia”, tras precisar que el equipo no cambió mucho, pero él sí.

“Tengo una plantilla muy buena, el 80% no ha cambiado (respecto a los jugadores que dejó cuando abandonó el club), pero el 20% sí y lo que queremos es dar otra vez una alegría a la afición y trabajamos para eso”, dijo.

“Venimos para eso, estamos contentos de poder jugar la final aquí”, aseguró el técnico merengue.

“Nos preparamos para eso, es la ley de este club, es un club grande y los jugadores viven para jugar este tipo de partidos”, aseguró Zidane.

“Es un partido importante porque detrás hay un trofeo”, añadió, antes de elogiar al Atlético.

“Es un equipo muy fuerte siempre, defiende muy bien y también ataca muy bien. Sabemos el partido que nos va a tocar”, afirmó.

