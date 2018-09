El Real Madrid vs. Atlético de Madrid no será solo un derbi más. Para el equipo de Julen Lopetegui este encuentro es muy importante porque intentará reconciliarse con sus hinchas luego de la escandalosa derrota sufrida ante el Sevilla.

La sexta jornada de la Liga española dejó al Real Madrid muy golpeado ya que cayó goleado por 3-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Fue la primera derrota del cuadro blanco en el torneo.

Ahora su gran revancha será nada menos que ante su clásico rival, Atlético de Madrid. Los ‘colchoneros’ viven un momento totalmente distinto debido a que vienen de golear 3-0 al Huesca y se pusieron a dos puntos del Barcelona y Real Madrid, líderes con 13 puntos.

El Real Madrid vs. Atlético de Madrid se llevará a cabo este sábado desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu. Este gran encuentro será televisado por ESPN 2 y podrá verlo por DirecTV y Movistar.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

​

Perú - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil (Río de Janeiro) - 3:45 p.m.

Costa Rica - 12:45 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 2:45 a.m.



Todo está listo para el gran partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid. Este 29 de septiembre el Santiago Bernabéu será testigo del primer derbi de la temporada en la Liga Santander.