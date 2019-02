Real Madrid vs. Atlético Madrid: día, hora y canal del derbi de la ciudad por Liga española | EN DIRECTO

Real Madrid vs. Atlético Madrid por la fecha 23° de la Liga española. A la espera de una caída del Barcelona, el derbi de la ciudad podría servir para que alguno de los dos se acerque al líder del certamen local.

Este sábado 9 de febrero, Real Madrid vs. Atlético Madrid sostendrán un cotejo (10:15 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports canal 1610 / canal 1612 HD) en el Wanda Metropolitano por la fecha 23° de la Liga española.

Atlético Madrid (2º) y Real Madrid (3º) protagonizarán el sábado el duelo estelar del fin de semana, mientras que el líder FC Barcelona disputará el domingo otro 'clásico' del fútbol español en San Mamés ante el Athletic Bilbao (12º).

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: horarios en el mundo

Vancouver 7:15 am.

Los Angeles 7:15 am.

México 9:15 am.

Bogotá 10:15 am.

Lima 10:15 am.

Santiago 10:15 am.

Toronto 10:15 am.

Nueva York 10:15 am.

Buenos Aires 12:15 pm.

Brasilia 13:15 pm.

Londres 15:15 pm.

Dakar 15:15 pm.

Madrid: 16:15 pm.

París 16:15 pm.

Yaoundé 16:15 pm.

Cape Town 17:15 pm.

Estambul 18:15 pm.

Mecca 18:15 pm.

Nueva Deli 8:45 am. (domingo 10 de febrero)

Jakarta 10:00 am. (domingo 10 de febrero)

Beijing 11:15 am. (domingo 10 de febrero)

Tokio 12:00 pm. (domingo 10 de febrero)

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: canales de transmisión EN DIRECTO

Argentina / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)

Bolivia / Tigo Sports - DIRECT Sports - ESPN

Brasil / FOX Premium - ESPN

Canadá / beIN Sports

Chile / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)

Colombia / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)

Costa Rica / SKY Sports (canales 504 y 546)

Ecuador / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)

El Salvador / SKY Sports (canales 504 y 546)

España / beIN Sports / Orange / Vodafone / beIN Connect / Movistar / Deión Comunicaciones / Telecable

Estados Unidos / beIN Sports

Francia / beIN Sports

Grecia / Cosmote TV

Guatemala / SKY Sports (canales 504 y 546)

Honduras / SKY Sports (canales 504 y 546)

India / Facebook

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / SKY Sports (canales 504 y 546)

Nicaragua / SKY Sports (canales 504 y 546)

Pakistán / Facebook

Panamá / SKY Sports (canales 504 y 546)

Paraguay / ESPN - DIRECTV Sports - Tigo Sports

Perú / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)

Polonia / Canal + - Eleven Sports

Portugal / Eleven Sports

Puerto Rico / SKY Sports - beIN Sports (canales 504 y 546)

Qatar / beIN Sports

Reino Unido / Eleven Sports

República Checa / Digi Czech Republic

República Dominicana / SKY Sports (canales 504 y 546)

Túnez / beIN Sports

Turquía / beIN Sports

Uruguay / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)

Venezuela / DIRECTV Sports - ESPN (canales 610 y 619)



Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: actual presente del cuadro de Santiago Solari | Pronósticos

Isco Alarcón causa baja en la convocatoria de Santiago Solari para el derbi del Wanda Metropolitano, por unas molestias en la espalda, sumándose a las ausencias por lesión de Marcos Llorente y Luca Zidane, mientras que el técnico madridista prescinde por decisión técnica de Odriozola, Brahim y Vallejo.

Solari cita a 20 jugadores para el derbi madrileño liguero que el Real Madrid disputa en la trigésimo tercera jornada ante el Atlético Madrid y tendrá que realizar dos descartes finales horas antes del partido.

Regresan a una convocatoria Sergio Reguilón, Fede Valverde y Mariano. Isco, que no pudo acabar el entrenamiento del viernes por dolores de espalda, se queda fuera junto a los lesionados Luca y Marcos Llorente.

La lista de convocados la integran: Courtois, Keylor Navas, Diego Altube, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Caballo, Marco Asensio, Bale, Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema y Mariano.



Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: Wanda Metropolitano, una 'ciudad' de 68.000 habitantes

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: actual presente del cuadro de Diego Simeone | Pronósticos

La afición del estadio Wanda Metropolitano recibirá con 68.000 banderas al Atlético Madrid a su salida al terreno de juego para el derbi de este sábado, según informó este viernes el club rojiblanco, que anunció que también se desplegará una bandera grande en el lateral este del campo madrileño.

"El Wanda Metropolitano lucirá sus mejores galas este sábado con un mosaico de 68.000 banderas que teñirá el estadio de rojiblanco. Los aficionados que acudan al partido recibirán una bandera para crear un ambiente espectacular con nuestros colores en los momentos preliminares al partido", expuso en una nota en su página web.

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, recuperó a Diego Godín y Saúl Ñíguez, citó a Víctor Mollejo y Javier Montero y mantuvo las bajas de Koke Resurrección, Diego Costa y Stefan Savic en la convocatoria de 19 jugadores para el derbi de este sábado con el Real Madrid en el Wanda Metropolitano.

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: la lucha de los goleadores

Tanto Godín como Saúl vuelven a la lista después de un partido de baja por lesión, el pasado domingo contra el Betis en el estadio Benito Villamarín; dos efectivos más para aumentar a 17 los disponibles del primer equipo para el choque y aligerar una lista de lesionados que se queda en tres para el duelo de este sábado.

No están aún listos para la vuelta a la competición ni Koke, que se perderá su tercer encuentro seguido por una lesión muscular; ni Stefan Savic, que ya encadena cuatro encuentros de baja por una dolencia también muscular; ni Diego Costa, fuera de la competición desde diciembre por la operación del quinto metatarsiano del pie izquierdo, aunque la recuperación de los tres ya está cercana.

La convocatoria para el derbi está compuesta por los 17 jugadores disponibles del primer equipo (Jan Oblak, Antonio Adán, Santiago Arias, Juanfran Torres, Diego Godín, José Giménez, Filipe Luis, Lucas Hernández, Víctor Machín, 'Vitolo', Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Ángel Correa, Rodrigo Hernández, Antoine Griezmann, Nikola Kalinic y Álvaro Morata) más dos canteranos: el defensa Javier Montero y el delantero Víctor Mollejo.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale y Benzema.



Atlético Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Rodrigo, Correa o Vitolo; Griezmann y Morata.