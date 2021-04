Conforme a los criterios de Saber más

La voz de Johan Cruyff es casi un accidente natural. Estamos en el mes de junio del año 2013. Al ex futbolista y entrenador holandés se le escucha ronco y con repentinas pausas, como si sus ideas pidieran permiso antes de aparecer. Son las cinco de la tarde en este Barcelona de verano. Por el auricular del teléfono se entromete el eco de un avión. Cruyff está muy cerca de un aeropuerto. Viaja de ida y vuelta a México y otros países de Europa aun ejerciendo sus funciones como oráculo indiscutible del fútbol total. Esta tarde, el ex número ’14′ del Ajax y el Barza nos ayudará con una misión de arqueología futbolística. Vamos a cerrar un libro de historia deportiva cuarenta años después. Ese libro imaginario se llama: “Johan Cruyff y yo”. Lo escribió Hugo ‘Cholo’ Sotil durante décadas pero estaba inconcluso. Hoy ha llegado este holandés para ponerle punto final a la última página. Tres años antes de fallecer, Cruyff nos entregó la verdad sobre los mitos del ‘Cholo’ en el tempo azulgrana.

-¿Hugo Sotil fue amigo de Johan Cruyff?

“Muchas veces uno puede inventar mil historias, puede decir lo que quiere, pero lo importante son los hechos. Un hecho lo dice todo. Con Hugo nos llevábamos muy bien. Nos respetábamos mucho el uno al otro. Por eso le puso mi nombre a su hijo. Eso es una señal que nadie ha mentido sobre esta relación de amistad que teníamos. Para nosotros la llegada a España fue una aventura porque estaban en medio de un gobierno militar. Nos cuidaron muy bien a pesar de que teníamos hábitos muy distintos. Teníamos un entrenador holandés que también ayudó (Rinus Michels). Hugo, además, tenía la ventaja del idioma. Cataluña nos necesitaba para desarrollar su fútbol y por eso nos ganamos el respeto de todo el público. La gente llegaba al estadio y nosotros les mostrábamos el fútbol arte que no solo era fuerza y velocidad”, nos respondió Cruyff en una de las últimas entrevistas que dio a un medio sudamericano.

-¿Es cierto que Sotil fue marginado por indisciplina en el Barza?

En esa entrevista, Johan Cruyff no solo nos confirmó el compadrazgo espiritual que forjó con Hugo Sotil, sino también relató por qué el peruano dejó de ser titular en el cuadro catalán. “En España, en ese momento, el cupo de extranjeros era limitado. Hugo y yo ya estábamos en el equipo y después llegó Neeskens (también neerlandés). Pensábamos que Hugo podría hacerse oriundo, nacionalizarse, es decir, ser un sudamericano con la doble nacionalidad y que por eso podíamos hacer una trampita y jugar con Neeskens. Pero como el primer año ganamos la liga, el gobierno de Franco quería ir contra nosotros. Lo que queríamos hacer no lo pudimos lograr. Por eso Hugo no pudo nacionalizarse y se perdió un año por decisiones políticas”, relató el ex jugador y técnico neerlandés, que falleció en marzo del 2016.

Johan Cruyff y Hugo Sotil: una pareja inolvidable en el Barcelona. (Foto: Don Balón).

-¿En Barcelona se indignaron por la “escapada” de Sotil en la Copa América 1975?

La respuesta es: NO. Sí hubo una sanción interna disciplinaria, pero que no tuvo influencia en la etapa deportiva de Hugo Sotil en el Barcelona. Si vemos las estadísticas del ‘Cholo’ en el cuadro azulgrana, vamos a comprobar que su temporada exitosa fue entre 1973 y 1974, es decir su primer año en el cuadro catalán. Sotil fue titular en ese equipo base y hasta le anotó al Real Madrid en la recordada goleada 5-0 en el Santiago Bernabéu. Es cierto que el ‘Cholo’ tuvo contrato por dos años y que en su última etapa con el Barza decidió viajar a Caracas para disputar la final de la Copa América con la selección peruana (él anotó el gol de la victoria ante Colombia). Pero ya su permanencia en Barcelona era una rutina de solo participar de los entrenamientos, no entrar a las convocatorias oficiales y allí, como el mismo Cruyff nos relató en el 2016, el ‘Cholo’ fue descuidando su estado físico con algunos actos de indisciplina. Allí también apareció otra famosa leyenda urbana sobre su Ferrari amarillo estacionado en las afueras de clubes nocturnos de Barcelona.

-¿Maradona no quiso participar de un homenaje a Sotil en el Barcelona?

Falso, todo lo contrario. Diego Armando Maradona quiso participar en el partido de homenaje a Sotil, que se disputó en mayo de 1984. Un dirigente azulgrana de ese entonces, Antonio Conde, recibió la información del mismo Johan Cruyff, que Hugo Sotil la estaba pasando mal económicamente antes de retirarse del fútbol. La reacción del Barcelona fue positiva y se organizó un partido de homenaje para recaudar fondos entre el equipo campeón del Barcelona (temporada 1973-1974) y un combinado de futbolistas argentinos.

Daniel Alberto Passarella, Daniel Bertoni (Fiorentina), Mario Alberto Kempes (Valencia), Juan Barbas (Real Zaragoza), Gabriel Calderón (Real Betis), el portero Andrés D’Alessandro (UD Salamanca) y además el uruguayo José María Giménez (Barcelona ‘B’), entre otros formaron esa oncena, bajo la dirección técnica de César Luis Menotti -campeón mundial en 1978-, quien entonces dirigía al Barza. ¿Y por qué Maradona no estuvo si en ese tiempo era figura del Barcelona? Pues porque Diego arrastraba una suspensión en la liga española, algo insólito, pero que era parte de la reglamentación de ese tiempo en el fútbol ibérico.

-¿Cuál es el origen de la frase “Mamita, campeonamos”?

Surgieron dos versiones sobre esa famosa frase de Hugo Sotil. La primera, la original, es que la pronunció después de lograr su único título de liga con el cuadro catalán. La otra, que generó la confusión, es que la pronunció después de la Copa América de 1975. En una publicación de abril del 2015, el diario Sport confirma que el “Mamita, campeonamos”, fue una expresión de júbilo de Sotil después de un partido ante el Sporting de Gijón, el 7 de abril de 1974. Esa tarde, el Barza se alzó con el campeonato español y el ‘Cholo’ pidió llamar a su casa y darle la noticia a su madre. En esa temporada 1973-1974, el Barcelona se proclamó campeón con cinco fechas de anticipación y después de mantener un invicto por 24 fechas.

