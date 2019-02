Real Madrid vs. Barcelona: Solari dejó a Toni Kroos fuera de convocatoria para duelo ante Alavés Quizás pensando en el Real Madrid vs. Barcelona, el entrenador no consideró a Toni Kroos para el choque contra Alavés por LaLiga

Toni Kroos ha jugado 15 partidos en la presente temporada de la liga española. (Foto: AFP) Toni Kroos ha jugado 15 partidos en la presente temporada de la liga española. (Foto: AFP)