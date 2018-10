Real Madrid vs. Deportivo Alavés EN DIRECTO: chocarán este sábado (11:30 am. EN DIRECTO ONLINE vía ESPN 2) en el Estadio de Mendizorroza por la octava fecha de la Liga española.

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, debe conseguir una victoria clara contra el Alavés para contener el creciente descontento tras la peor sequía de goles del equipo en 11 años. Lopetegui ha recibido fuertes críticas porque su equipo lleva tres partidos sin marcar.

¿A qué hora chocan Real Madrid vs. Deportivo Alavés y en qué canales se transmitirá el juego por LaLiga Santander?



Perú: 11:30 a.m. (ESPN 2)

Colombia : 11:30 a.m. (ESPN)

Ecuador : 11:30 a.m. (ESPN)

Chile : 1:30 p.m. (ESPN)

Argentina : 1:30 p.m. (ESPN)

México : 11:30 a.m. (ESPN)

España : 6:30 p.m. (beIN Sports, Movistar Partidazo)

La racha se acumula de la derrota 1-0 del martes por la Champions League contra el CSKA de Moscú, la humillante derrota 3-0 contra el Sevilla y un empate 0-0 con el Atlético de Madrid por LaLiga Santander.

Otra preocupación que tiene el Real Madrid es la de recibir goles al principio de los partidos. El equipo merengue quedó en desventaja en el minuto 2 en el duelo contra el CSKA y recibió dos tantos en los primeros 21 minutos contra el Sevilla. De los 11 goles que le han marcado en 10 partidos, ocho los ha recibido en el primer tiempo.

La lesión de algunos jugadores tampoco ha ayudado a Lopetegui. El defensa Dani Carvajal no jugó contra el CSKA y está descartado para el duelo del sábado, al igual que Isco. El central Raphael Varane, en tanto, es duda tras perderse el entrenamiento del jueves

En el Alavés, tras la segunda derrota de la temporada encajada ante el Levante (2-1), se encuentra en la sexta posición a solo tres puntos del liderato. A pesar de todo, el último resultado no ha cambiado demasiado la situación de un equipo que tiene la moral muy alta, tras protagonizar uno de los mejores arranques de su historia.

El entrenador de Alavés, Abelardo Fernández, no podrá contar para este encuentro con el defensa brasileño Rodrigo Ely y Adrián Marín por lesión y mantiene la duda del atacante ghanés Patrick Twumasi, aunque ha recuperado durante la semana a hombres como Rubén Duarte y Jorge Franco "Burgui", que fueron sustituidos en la pasada jornada.

Real Madrid vs. Deportivo Alavés: probables alineaciones

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán, Laguardia, Duarte; Ibai Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Sobrino y Calleri.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Mariano.

Con información de EFE y Reuters